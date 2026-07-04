O Noso Basket reúne la historia del baloncesto gallego en Milladoiro

El programa O Noso Basket despidió su temporada en el Café Bar Mesón O Milladoiro reuniendo camisetas históricas del baloncesto gallego y juntando a miembros clave del desarrollo del programa que se emite a través de Youtube en abierto.

Entre los participantes estuvieron: Nacho Rama, Roberto Anidos, Eros López, Marga Rodríguez, Paco Trigo, Suso Fernández, Manuel Aller, Julio Bernárdez, Tonecho Lorenzo, Alfredo Pérez, Moncho López, André Couce, Nacho Fouz, Juan Corral y José Luis Reboredo, coordinador del programa.

Así, celebraron el fin de una gran temporada y el programa se prepara para vivir un curso en el que hasta tres equipos gallegos participaran en ACB, tras el ascenso de Monbus Obradoiro y Leyma Coruña, que se reúnen con el Río Breogán. n