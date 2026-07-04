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O Noso Basket reúne la historia del baloncesto gallego en Milladoiro

Celebró una comida para despedir el curso en con camisetas de otras épocas toda Galicia

Imagen de los participantes con las camisetas históricas del baloncesto gallego.

Imagen de los participantes con las camisetas históricas del baloncesto gallego. / Jesús Prieto

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André Couce

André Couce

Santiago

El programa O Noso Basket despidió su temporada en el Café Bar Mesón O Milladoiro reuniendo camisetas históricas del baloncesto gallego y juntando a miembros clave del desarrollo del programa que se emite a través de Youtube en abierto.

Entre los participantes estuvieron: Nacho Rama, Roberto Anidos, Eros López, Marga Rodríguez, Paco Trigo, Suso Fernández, Manuel Aller, Julio Bernárdez, Tonecho Lorenzo, Alfredo Pérez, Moncho López, André Couce, Nacho Fouz, Juan Corral y José Luis Reboredo, coordinador del programa.

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Así, celebraron el fin de una gran temporada y el programa se prepara para vivir un curso en el que hasta tres equipos gallegos participaran en ACB, tras el ascenso de Monbus Obradoiro y Leyma Coruña, que se reúnen con el Río Breogán. n

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