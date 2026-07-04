Baloncesto
O Noso Basket reúne la historia del baloncesto gallego en Milladoiro
Celebró una comida para despedir el curso en con camisetas de otras épocas toda Galicia
El programa O Noso Basket despidió su temporada en el Café Bar Mesón O Milladoiro reuniendo camisetas históricas del baloncesto gallego y juntando a miembros clave del desarrollo del programa que se emite a través de Youtube en abierto.
Entre los participantes estuvieron: Nacho Rama, Roberto Anidos, Eros López, Marga Rodríguez, Paco Trigo, Suso Fernández, Manuel Aller, Julio Bernárdez, Tonecho Lorenzo, Alfredo Pérez, Moncho López, André Couce, Nacho Fouz, Juan Corral y José Luis Reboredo, coordinador del programa.
Así, celebraron el fin de una gran temporada y el programa se prepara para vivir un curso en el que hasta tres equipos gallegos participaran en ACB, tras el ascenso de Monbus Obradoiro y Leyma Coruña, que se reúnen con el Río Breogán. n
- Borja Iglesias pone el broche al meme del hermano de Lamine Yamal al desvelar quién es 'la rubia de delante
- Oportunidad para ganaderos: la Xunta subasta 44 vacas rubias gallegas con precios de salida de 1.800 euros
- Netflix busca en Galicia figurantes para ‘Animal’: esto es lo que debes cumplir para participar en la tercera temporada
- «Nos salvamos de chiripa»: una familia 'gallega' de La Guaira en Santiago para la graduación de su hija cuando el doble terremoto arrasó su ciudad
- ¿Cuánto costará aparcar en el nuevo parking del Clínico de Santiago? Sanidade definirá el modelo de gestión
- El cultivo de arándanos se estanca en Galicia por la competencia foránea y los precios en origen: 'Si los intermediarios se quedan con el beneficio, la actividad no es rentable
- Fallece María Dolores Durán Rey, ex Jefa de Estudios del Colegio Alca
- Un Ensanche con 130 persianas bajadas: de la desaparición de los locales más emblemáticos a un relevo que nunca llega