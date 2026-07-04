Pablo Crespo seguirá liderando al Compos en 2ª RFEF
El capitán blanquiazul continuará una temporada más tras ser pieza clave en el ascenso y cumplirá su quinta campaña
Pablo Crespo seguirá siendo uno de los pilares de la SD Compostela en su regreso a Segunda Federación. El capitán blanquiazul continuará defendiendo la camiseta del Compos una temporada más, manteniendo el compromiso, la profesionalidad y el liderazgo que le han caracterizado desde su llegada al club en el verano de 2022.
El central cántabro volverá a ejercer como jefe de la defensa compostelanista, tanto por su peso sobre el terreno de juego como por su ascendencia dentro del vestuario. Tras permanecer en el club con el objetivo de devolver al equipo a la cuarta categoría del fútbol nacional, Crespo fue una pieza fundamental en la consecución del ascenso.
Su importancia quedó reflejada en los números de la pasada campaña. El defensa disputó 37 encuentros, todos ellos como titular, y superó los 3.200 minutos de juego. Únicamente se perdió tres partidos: la primera jornada por lesión y otros dos por sanción. Además, también aportó en el área rival con dos goles.
Con su continuidad, Pablo Crespo cumplirá su quinta temporada en la SD Compostela, entidad con la que ya suma 97 partidos oficiales. Su renovación garantiza al conjunto blanquiazul experiencia, jerarquía y continuidad en una línea defensiva que volverá a ser clave en el nuevo reto competitivo del equipo.
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