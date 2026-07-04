La Regata Congalsa reúne a más de veinte cruceros

Este sábado larga amarras desde los pantalanes del Club Náutico Deportivo de Riveira, la XV edición de la Regata Congalsa – Vuelta a Sálvora, con más de una veintena de barcos en el agua que ya han confirmado su participación.

No será un día fácil en lo meteorológico, con una jornada de mucho calor y suaves ventolinas que tendrán su eje en el noroeste, con poca intensidad en la salida, que será a las 14.00 horas.

El Comité ha elaborado dos recorridos, aplicados en función del viento dominante y de las condiciones de mar, teniendo en cuenta que la flota navegará en dos planos diferentes: uno de interior, por la Ría de Arousa; y el exterior, con más oleaje, por detrás de la Isla de Sálvora.

El primero de ellos, con Salida desde las inmediaciones de Riveira, Isla de Rúa por Estribor, Sinal de Castro por Estribor, Sinal de Sargo por Babor y una Baliza de Posición que delimitará los bajos en las proximidades de Sálvora, ya que la regata se tiene que desarrollar con seguridad, para acometer Sálvora por Babor y Llegada en las inmediaciones del puerto deportivo del Club de Riveira.

El segundo recorrido es muy similar al primero, a excepción de que Sálvora se navegará en el sentido de Sur a Norte. La flota será dividida en las categorías naturales del ORC, como son Regata, Crucero/Regata y Crucero.