Arrancan los Xogos do Eixo Atlántico en Santiago

Santiago dio este domingo la bienvenida oficial a los XVI Xogos do Eixo Atlántico, una cita que convertirá a la ciudad durante toda la semana en punto de encuentro del deporte de base de Galicia y del norte de Portugal. El estadio Vero Boquete de San Lázaro acogió la ceremonia inaugural de un evento que reunirá a más de 2.200 participantes, a los que hay que sumar técnicos, delegaciones y personal de organización.

El acto sirvió como primera gran imagen colectiva de unos Xogos que regresan con una amplia representación de municipios del Eixo Atlántico y con un programa deportivo distribuido por diferentes instalaciones de la capital gallega. Las delegaciones fueron protagonistas en una jornada marcada por la convivencia, la ilusión de los jóvenes deportistas y el ambiente propio de una competición que combina rivalidad deportiva, intercambio cultural y espíritu de participación.

La ceremonia inaugural puso el acento en el valor integrador de los Xogos, concebidos como algo más que una sucesión de pruebas y partidos. Santiago será durante estos días una ciudad de acogida para centenares de jóvenes que competirán, convivirán y compartirán experiencia con deportistas de otros territorios. Esa dimensión formativa y social es una de las señas de identidad de una cita que pretende fortalecer los lazos entre Galicia y Portugal a través del deporte.

El Vero Boquete ejerció así como escenario de presentación antes de que la competición arranque este lunes. El desfile y la presencia de las delegaciones permitieron visualizar la magnitud de un evento que implicará a numerosas sedes deportivas y que exigirá una intensa coordinación organizativa durante toda la semana. La capital gallega asume el reto de acoger un programa amplio, con modalidades individuales y colectivas, y con actividad prácticamente diaria hasta el viernes.

Para muchos de los participantes, los Xogos representan además una primera experiencia competitiva de gran formato. La cita reúne a deportistas jóvenes en edades de formación, por lo que el resultado convivirá con otros valores esenciales: el aprendizaje, el compañerismo, el respeto al rival y la oportunidad de competir en un entorno diferente al habitual. La inauguración funcionó, en ese sentido, como punto de partida emocional antes de que lleguen los calendarios, los cruces y las finales.

La presencia de más de 2.200 participantes supone también un impacto relevante para Santiago, tanto desde el punto de vista deportivo como organizativo y social. Durante los próximos días, la ciudad verá circular a delegaciones, familias y acompañantes por sus instalaciones, alojamientos y espacios de convivencia, en una semana en la que el deporte de base tendrá un protagonismo especial.

Una semana de competición

La actividad deportiva arrancará este lunes 6 de julio, una de las jornadas más completas del calendario. La mañana estará dedicada al atletismo en pista, con concursos, pruebas de velocidad, mediofondo, relevos y competiciones adaptadas, además del inicio de la fase de grupos en los deportes colectivos. Por la tarde llegará el turno de la natación, del atletismo en ruta y de la segunda jornada de grupos en baloncesto, balonmano y voleibol.

El atletismo tendrá un peso destacado en el inicio de los Xogos. La sesión matinal reunirá pruebas en pista, mientras que la tarde quedará reservada para la competición en ruta. Será una de las primeras oportunidades para repartir medallas y para que las delegaciones empiecen a sumar resultados en una modalidad que combina velocidad, resistencia, saltos, lanzamientos y participación adaptada.

El martes 7 estará centrado íntegramente en las competiciones por equipos. Durante la mañana se disputará la tercera jornada de la fase de grupos y por la tarde la cuarta, una doble sesión que empezará a definir las clasificaciones de cada modalidad. Baloncesto, balonmano y voleibol entrarán entonces en una fase decisiva para determinar qué equipos llegan con opciones a los cruces.

El miércoles 8 se completará la fase inicial con la quinta jornada de grupos en horario de mañana. A partir de ahí comenzarán a perfilarse los cuadros decisivos, con las selecciones y equipos ya ordenados en función de los resultados obtenidos durante los primeros días. La tarde quedará reservada en el programa general para actividades complementarias, una parte también importante en unos Xogos que no se limitan únicamente a la competición.

La fase decisiva llegará el jueves 9, con las primeras eliminatorias y semifinales durante la mañana. Por la tarde se disputarán los encuentros de clasificación por los diferentes puestos, tanto para definir los accesos al podio como para ordenar las posiciones intermedias de cada torneo. Será, previsiblemente, una de las jornadas de mayor tensión competitiva.

El cierre deportivo está previsto para el viernes 10 de julio, con las finales de las distintas modalidades en horario matinal. Será el momento de conocer a los campeones y de poner el broche competitivo a una semana en la que Santiago habrá ejercido como sede central del deporte joven del Eixo Atlántico. La clausura llegará después de cinco días de actividad en los que la ciudad combinará deporte, convivencia y representación institucional.