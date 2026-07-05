España se enfrenta a la Portugal de Cristiano Ronaldo en octavos del Mundial 2026: Horario y dónde ver el partido

Nuevo partido a vida o muerte para la selección española en el Mundial 2026. Y es que los pupilos de Luis de la Fuente se miden este lunes ante la Portugal de Cristiano Ronaldo en los octavos de final.

Lo hacen tras dejar un buen sabor de boca en dieciseisavos ante Austria, pero esta vez todo apunta a que Lamine Yamal y compañía no lo tendrán nada fácil, pues enfrente tendrán a un rival incómodo que viene de derrotar a la Croacia de Luka Modrić —en un partido no exento de polémica— y que sabe muy bien cómo jugarle a La Roja.

Mikel Oyarzabal, Dani Olmo y Lamine Yamal, tras un gol de España durante la fase de grupos del Mundial 2026. / Lavandeira Jr / EFE

Los otros España-Portugal en los mundiales

Solo hace falta recordar que en los dos únicos enfrentamientos que ambos combinados nacionales han tenido en mundiales no han sido nada sencillos para España a pesar de que la balanza caiga a su favor.

En 2010, aquel Mundial tan recordado que acabó con el gol de Andrés Iniesta en el minuto 116, España superó los octavos de final con un 1-0 ante los lusos en un encuentro complicado para los de Del Bosque.

Igual de tenso, pero más alocado, fue el enfrentamiento que tuvieron en la fase de grupos del Mundial de Rusia de 2018 y que finalizó con un empate a tres goles.

Luis de la Fuente, en un entrenamiento de España / Lavandeira jr / Efe

Horario y dónde ver España-Portugal

El partido de este lunes, que arrancará a partir de las 21.00 horas en el estadio de Dallas (EEUU), se podrá seguir en abierto, al igual que todos los anteriores de la selección nacional, por el canal principal de Televisión Española (TVE), La 1. También se podrá ver de forma gratuita a través de la plataforma de streaming RTVE Play.

Además, podrán verlo los clientes de Movistar y aquellos de DAZN que tengan contratado el paquete Premium o hayan hecho un pago único de 19,99 euros para ver los 104 partidos del Mundial 2026.

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Pantalla gigante en Santiago para ver el España-Portugal

No obstante, los compostelanos también podrán seguir el minuto a minuto del partido a través de una pantalla gigante que el Concello de Santiago habilitará en el parque das Cancelas, en la esquina entre la avenida de Xoán Paulo II y la avenida do Camiño Francés.