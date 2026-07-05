Goris seguirá en el Compostela en Segunda Federación

La SD Compostela sigue dando forma a la plantilla con la que competirá la próxima temporada en Segunda Federación. El club confirmó este domingo que Goris continuará en el primer equipo, una apuesta de continuidad para un futbolista de la casa que fue ganando peso durante el curso del ascenso.

El mediocentro de Bembibre dio un paso adelante la pasada campaña y seguirá formando parte del proyecto blanquiazul en la nueva categoría. El Compos refuerza así su confianza en un jugador que ya había obtenido ficha del primer equipo en enero, cuando amplió su vinculación con la entidad hasta 2027 y pasó a portar el dorsal 16.

Goris tuvo un papel protagonista en el equipo dirigido por Secho, pese a que una lesión interrumpió su progresión durante este 2026. El canterano superó los 1.000 minutos de juego, participó en 26 partidos y fue titular en 13 de ellos, incluido uno en el playoff de ascenso. Además, la temporada quedará también marcada por su primer gol con la camiseta del Compostela.

La continuidad del centrocampista supone una nueva señal de confianza en el bloque que logró devolver al club a Segunda Federación. Goris afrontará ahora la oportunidad de debutar en la categoría como miembro de pleno derecho de la primera plantilla, después de haber contado ya con algunos minutos hace dos temporadas, todavía con ficha del filial.