Santiago acoge a más de 2.200 jóvenes deportistas en los XVI Xogos do Eixo Atlántico

La ciudad de Santiago de Compostela acoge hoy la ceremonia de inauguración de los XVI Xogos do Eixo Atlántico, uno de los principales eventos del deporte base de Galicia y del norte de Portugal. El acto dará paso a cinco días de competición en los que más de 2.200 deportistas de entre 12 y 14 años procedentes de diferentes municipios del noroeste peninsular pugnarán por la gloria deportiva en cinco modalidades principales: baloncesto, balonmano, voleibol, atletismo y natación.

Pero, antes de dar comienzo a dichas pruebas, la primera gran cita reúne a las expediciones de los municipios participantes en el estadio Verónica Boquete de San Lázaro. El feudo de la SD Compostela alberga hoy, a partir de las 18.00 horas, la inauguración de los Xogos en un evento que marcará el inicio oficial de la competición.

La jornada del domingo estará dedicada exclusivamente a la celebración de esta ceremonia, por lo que las actividades comenzarán el lunes 6 de julio con la disputa de las pruebas de natación, natación adaptada, atletismo y atletismo adaptado.

La piscina de Santa Isabel es el lugar escogido para acoger las competiciones acuáticas que darán comienzo a las 9.00 horas. A partir de esa misma hora también tendrán lugar las diferentes pruebas de atletismo, las cuales se celebrarán en la pista de la Universidade de Santiago de Compostela. Ambas modalidades se desarrollarán de forma íntegra en la jornada del lunes.

El testigo será recogido el martes por las competiciones de balonmano, baloncesto y voleibol, que se disputarán hasta el viernes 10 de julio en nueve pabellones polideportivos de la ciudad picheleira. De esta forma, los Xogos do Eixo Atlántico regresan a la capital gallega veintiún años después. Santiago ya ejerció como sede del evento en el año 2005 y ahora, tras más de dos décadas, vuelve a asumir el reto de albergar y gestionar la práctica deportiva de más de dos millares de jóvenes procedentes de 28 municipios diferentes.

La Eurorregión de Galicia-Norte Portugal volverá a volcarse con la celebración de los Xogos. La magnitud del evento requerirá un dispositivo logístico a la altura. La gestión de la manutención y del hospedaje de todos los equipos participantes recaerá en Viajes Sant Yago, que, junto a la Concellería de Deportes de Santiago de Compostela, lleva desde el mes de enero diseñando el proyecto.

El gerente de la agencia, Ángel Cabana Rey, destaca el trabajo realizado para poder asilar un evento de tal volumen. «Durante largos meses conseguimos que esto se pueda llevar a cabo», explica.

Además de planificar todo el organigrama deportiva, la organización ha logrado cuadrar el alojamiento de 2.200 deportistas. Las selecciones residirán en diferentes establecimientos colaboradores como el Hotel Oca Puerta del Camino, Hotel Los Abetos, Monte do Gozo y las residencias Monte da Condesa, O Burgo, Lemonade y Via Lucis.

La organización también ha querido tener palabras de agradecimiento con las instituciones cooperadoras, como Turismo de Galicia y Xacobeo 2027.

Papel del Concello

Por su parte, el Concello de Santiago ha desarrollado una campaña de voluntariado para colaborar en la organización de los XVI Xogos do Eixo Atlántico.

Desde el Departamento de Deportes destacan que la ciudad afronta «el reto de volver a convertir Santiago, durante una semana, en la capital del deporte gallego y punto de referencia del noroeste peninsular». Los voluntarios santiagueses actuarán como enlace entre la organización y las ciudades participantes, prestarán apoyo a los árbitros y atenderán posibles dudas o necesidades del público durante el desarrollo del evento.