Análisis de Portugal, rival de España en octavos: "Para lo que es el juego, Gonçalo Ramos es mejor opción que Cristiano Ronaldo"

La selección española busca refrendar las buenas sensaciones que dejó contra Austria en el duelo de octavos de final, en el que se mide a Portugal este lunes 6 de julio a las 21 horas en el AT&T Stadium de Dallas. El combinado luso, uno de los grandes favoritos para ganar el Mundial, ha dejado dudas en sus primeros cuatro compromisos, pese a derrotar en dieciseisavos a la siempre competitiva Croacia. Para analizar a la campeona de la Eurocopa en 2016, charlamos en exclusiva para SPORT con Miguel Lourenço, periodista portugués autor de libros como 'The Greatest', 'Sueños de la Euro' o 'Noites Europeias', entre otros.

La 'Seleção das Quinas' no se puede entender sin la figura de Cristiano Ronaldo, que a sus 41 años disputa su sexta Copa del Mundo. En la presente edición, ha marcado tres goles, dos contra Uzbekistán y uno ante Croacia, en el que fue su primer tanto en una eliminatoria mundialista. Pese a su relevancia histórica, hay sectores en Portugal que no entienden que sea indiscutible en los planes de Roberto Martínez. "Para lo que es el juego, Gonçalo Ramos es mejor opción, pero su titularidad no se discute dentro de la comitiva. Cristiano va a jugarlo todo como ha hecho hasta ahora, salvo lesión o necesidad de ajuste táctico, como pasó contra Croacia. Para Roberto Martínez, sigue siendo Ronaldo y diez más", explica Lourenço.

Cristiano Ronaldo, con el premio al MVP del Portugal-Croacia / Selección Portugal

La capacidad goleadora del 'Bicho' está fuera de toda duda. Sin embargo, el único futbolista que ha marcado en seis Copas del Mundo distintas no termina de casar futbolísticamente con sus compañeros del centro del campo. "Para jugar con Vitinha y Joao Neves, y con Bruno Fernandes más libre, el equipo necesita tener una delantera capaz de presionar como la del PSG, cosa que no pasa con Ronaldo ni con los extremos, por lo que siempre parece que se queda en tierra de nadie", detalla el periodista portugués.

Asimismo, su presencia en el terreno de juego condiciona a los dos laterales, de un perfil predominantemente ofensivo. "La utilización de Ronaldo no permite a Nuno Mendes y Cancelo ser tan decisivos en ataque y Portugal se desdibuja muy fácilmente con el paso del tiempo. Por otro lado, Cristiano tampoco permite explotar el juego interior al no ser un delantero combinativo al estilo Oyarzabal", analiza Lourenço.

A los mandos del banquillo luso está un español, Roberto Martínez. El preparador leridano, que se unió a la selección portuguesa en 2023, dejará el cargo al finalizar el Mundial, después de tres años de vaivenes. "El equipo no ha evolucionado ni ha aprovechado a algunos de los mejores jugadores del mundo en sus posiciones para crear una sinergia de equipo. Portugal sigue funcionando más a base de talento individual que del trabajo táctico del seleccionador", critica Lourenço, que focaliza el problema en la inconsistencia para encontrar un once: "Portugal ha jugado en 352, 343, 433 o 4231 en distintos momentos, con distintos jugadores, y eso ha impedido que, como pasa con Francia o España, haya un once titular capaz de jugar con los ojos cerrados y que potencie el centro del campo del que dispone".

Roberto Martínez, seleccionador de Portugal / X (Twitter)

A pesar de las dificultades, la 'Seleção das Quinas' ya sabe lo que es ganar recientemente a España, cuando se impuso en los penaltis de la final de la Nations League 2025, tras el empate a dos al término de los 120 minutos. El guion de partido será muy similar, con la ‘Roja’ monopolizando la posesión. "Será un encuentro muy trabado, como fue la final de la última Liga de las Naciones. España se va a adueñar del balón, por lo que Portugal va a especular, buscando cerrar espacios a Lamine Yamal. A la vez, Joao Neves encajará sobre Pedri para marcarle de forma directa, mientras que Leao y Neto ocuparán el espacio a la espalda de Porro y Cucurella para neutralizar su impacto asociativo con los extremos y hacer que pasen pocas cosas", sentencia el periodista portugués.

España y Portugal se ven las caras en una final anticipada. La vigente campeona de Europa se mide a un combinado repleto de talento, encabezado por uno de los mejores goleadores históricos, Cristiano Ronaldo. Pese a que su impacto ya no es el de antaño, el ‘Bicho’ no ha perdido el colmillo y buscará romper el muro de la selección, que encadena 519 minutos sin encajar un gol en los mundiales.

Fuente: Sport