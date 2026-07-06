La camiseta que Javier Milei mostró en redes deja un curioso detalle junto a la firma del hijo del histórico del Dépor Fran

La felicitación de Javier Milei a Erling Haaland tras la clasificación de Noruega para los cuartos de final del Mundial dejó un inesperado protagonista gallego. El presidente argentino compartió en su cuenta de X una fotografía de una camiseta del Manchester City firmada por los jugadores de la plantilla. Entre las rúbricas puede verse la de Nico González, hijo del histórico capitán del Deportivo Fran, junto a la que aparece escrito el ya inseparable lema del mandatario argentino: «Viva la libertad, carajo».

Milei publicó la imagen después de que Haaland firmase un doblete en la victoria de Noruega por 1-2 frente a Brasil en los octavos de final del Mundial. «Sos grande vikingo», escribió el presidente argentino para felicitar al delantero del Manchester City, acompañando el mensaje con la fotografía de una camiseta personalizada con su nombre y el dorsal número uno, firmada por los futbolistas del conjunto inglés.

Al ampliar la imagen puede apreciarse la firma de Nico González, identificada además con el dorsal 14 que luce el centrocampista gallego. Justo encima de ella figura la expresión «Viva la libertad, carajo», convertida desde hace años en la principal consigna política de Milei y en el cierre habitual de sus intervenciones públicas.

La proximidad entre ambas inscripciones ha llamado la atención de algunos usuarios en redes sociales, que han interpretado que fue el propio Nico González quien escribió la frase al aparecer inmediatamente sobre su firma. Sin embargo, la fotografía difundida por el presidente argentino no permite confirmar esa autoría.

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Nico González, formado en la cantera del Barcelona e hijo de Fran, uno de los grandes referentes de la historia del Deportivo, llegó al Manchester City en el mercado de invierno de la temporada 2024/2025. Su firma aparece junto a las del resto de integrantes de la plantilla en una camiseta que el club dedicó al presidente argentino y que este quiso mostrar públicamente coincidiendo con la clasificación de Noruega, liderada por Haaland.