Damián Noya amplía su contrato con el Compostela hasta junio de 2027

El Compostela sigue dando forma a su nuevo proyecto para el curso 2026/27 con la renovación de Damián Noya (Santiago de Compostela, 11/02/2002). El defensor picheleiro continuará una temporada más en el equipo de su ciudad después de ser pieza fundamental en el ascenso de categoría. Noya amplía su contrato con el Compos hasta junio de 2027, convirtiéndose en uno de los cimientos defensivos sobre los cuales el club quiere edificar su regreso a Segunda Federación.

El jugador santiagués se ganó un hueco en las alineaciones de Secho Martínez gracias a su regularidad y polivalencia. El zaguero disputó 36 encuentros, 34 de ellos como titular, rozando los 3.000 minutos y aportando además un gol.

Noya se consagró como uno de los futbolistas más utilizados durante la campaña pasada. Aunque ejerció principalmente como lateral izquierdo, también puede ocupar el centro de la defensa, convirtiéndose en una opción de mucho valor en la rotación defensiva de este Compostela.

A sus 24 años, el picheleiro afronta su segundo curso con la camiseta blanquiazul después de regresar a la capital gallega el pasado verano. El defensa aterrizó en su Santiago natal tras siete años en la cantera del CD Lugo y luego de media temporada en la UD Alzira de Segunda Federación, donde completó doce partidos. Ahora, ha visto recompensado su espléndido rendimiento con una renovación que le permitirá competir con el equipo de su ciudad en la cuarta categoría del fútbol nacional.

Cuarta pieza confirmada

La continuidad de Damián se suma a la lista de renovaciones, en la que de momento figuran Pablo Crespo, Adrián Armental, Joaquín Goris y el propio Noya. De esta forma, el santiagués continuará en la plantilla de un Compos que sigue trabajando en la confección de un renovado grupo. Bajo la dirección del nuevo director deportivo, Borja Yebra, el conjunto compostelanista está acometiendo una marcada reestructuración en su tejido deportivo.

Damián Noya realiza un pase durante un partido de la temporada pasada. / Jesús Prieto

Entre las bajas ya confirmadas destacan la del entrenador Secho Martínez y la del guardameta Álex Cobo. Además, jugadores con peso específico en el ascenso también enfilan la puerta de salida. Todo apunta a que el capitán Samu Rodríguez y el máximo goleador Jorge Maceira abandonarán San Lázaro este mismo verano.

En ese contexto cambiante, la renovación de Damián Noya supone una certeza y un nuevo paso en la configuración de la plantilla. La esedé se asegura la permanencia de uno de sus futbolistas más fiables y sigue avanzando en una planificación que en las próximas semanas deberá definir el rumbo del Compostela en su vuelta a Segunda RFEF.