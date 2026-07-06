El fútbol mundial se escandaliza con la roja anulada a Balogun tras la intervención de Trump ante Infantino: "Se ha cruzado una línea roja"

El trumpismo ha entrado de pleno en el Mundial con la aquiescencia de Gianni Infantino, dispuesto siempre a complacer y adular al presidente de EEUU. Y el fútbol mundial se ha escandalizado. No paran de crecer las voces entre críticas y perplejas con la suspensión de la tarjeta roja al delantero estadounidense Folarin Balogun tras la intervención de Trump, que según adelantó el New York Times llamó al presidente de la FIFA para que revisara la jugada que provocó la expulsión ante Bosnia. Infantino acató y procedió a la cacicada en vísperas del EEUU-Bélgica de los octavos de final de la próxima madrugada (02.00 horas).

Las autoridades belgas fueron las primeras en poner el grito en el cielo por el indulto. Le siguió su seleccionador Rudi Garcia -"no sabía que el 5 de julio era el día de los inocentes"-. Y hoy se han apuntado otros entrenadores. La reacción más relevante y trascendental procede de la UEFA, que calificó este lunes como "inaudita, incomprensible e injustificable" la decisión de la FIFA.

En un comunicado, la UEFA asegura que "el fútbol, como cualquier otro deporte, se basa en reglas que son el pilar de una competición justa, honesta y transparente. A veces las reglas están abiertas a interpretación. En este caso, no", añadió. Y considera que "se ha cruzado una línea roja". Y remató poniendo en duda la limpieza de la competición, que procediendo del organismo que organiza la Champions League o la Eurocopa, la acusación se hace más grave: "Cuando la certeza de las reglas ya no está garantizada por sus guardianes, la integridad del juego se pone en juego".

Va en la línea de lo que hoy publica la prensa belga, que habla de Balogun Gate. "Desde sus inicios, la FIFA ha afirmado vender imparcialidad. Al levantar la suspensión del máximo goleador de la selección estadounidense en vísperas del partido de octavos de final contra Bélgica, esta institución, no tan venerable, acaba de poner su imparcialidad en venta", se escribe en el diario Le Soir. Balogun es nada menos que el máximo goleador de EEUU. No era una baja cualquiera para la selección que dirige Mauricio Pochettino.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino. / WILL OLIVER / EFE

Su colega, Thomas Tuchel, se le preguntó tras el Inglaterra-México si ve opciones ahora de apelar la expulsión de Jarell Quansah, que vio una roja ante México y no podrá jugar los cuartos ante Noruega. "Me pregunto dónde está línea ahora, dónde empieza y dónde acaba. No tengo la respuesta", contestó cuando un periodista invitó a pedirle a Harry Kane que llamara a Trump. Es la primera vez que la FIFA anula una tarjeta roja desde 1962.

Procedimiento de apelación

La Federación de Bélgica ha iniciado un procedimiento de apelación, pero lo hace a contrarreloj, a sabiendas de que cada vez faltan menos horas para que se dispute el encuentro de cuartos. Ha enviado un correo electrónico y la FIFA ha designado a un árbitro de su comité de apelación para que analice la situación en medio de la estupefacción general.

Incluso la UE ha terciado en la polémica. El comisario europeo de Juventud, Cultura y Deportes, Glenn Micallef, ha juzgado este lunes como "decisión equivocada" la intervención de la FIFA, al tiempo que ha pedido que la política no influya en las decisiones deportivas.

Otro que ha saltado a la palestra es el antecesor de Infantino, Joseph Blatter. "Las tarjetas rojas no se anulan mediante llamadas políticas. Se anulan en virtud de normas, pruebas y organismos independientes. Si un presidente de los Estados Unidos interviene ante el presidente de la FIFA —y un jugador queda repentinamente habilitado antes de un partido de eliminación directa de la Copa del Mundo—, la pregunta es inevitable: ¿Hacia dónde vas, FIFA?".