Braga lidera la velocidad y Lugo el fondo en la primera jornada de los Xogos do Eixo Atlántico en Santiago

La primera jornada de los Xogos do Eixo Atlántico en Santiago tuvo al atletismo como protagonista, con el grueso de las finales disputadas en una sesión que coronó a sus primeros campeones. Braga dominó la velocidad masculina con Guilherme Portugal en 80 metros y también el relevo, mientras que Lugo firmó un doblete en el fondo con Sergio Cobas y Lia Núñez en 1.000 metros, además del triunfo de Gisela González en los 80 femeninos. En concursos vencieron Asier Otero y Lara López en longitud, Miguel Filipe y Carla Abeal en peso. Ourense se impuso en el relevo femenino.

La competición adaptada dejó triunfos de Pedro Tiago Rodrigues y Diana Filipa Ferreira en 100 metros; Márcio Castro y Diana Isabel Pereira en 400; Fábio Antunes e Inês Cunha en 1.000; Márcio Castro y Diana Isabel Pereira en longitud; y Marco Afonso y Paula Santos en peso. La jornada, marcada por el protagonismo de pista y concursos, sirvió también para poner en marcha el resto del programa: las demás disciplinas iniciaron sus fases de grupos, en busca de sus primeras victorias para encarar la pelea por las medallas.