El ODL Team conquista múltiples títulos nacionales en el Campeonato de España de Ciclismo Paralímpico en Melilla

El ODL Team firmó un gran fin de semana en el Campeonato de España de Ciclismo Paralímpico, celebrado en Melilla, con varios títulos nacionales y actuaciones destacadas en la contrarreloj individual y en la prueba en línea. La cita se abrió el sábado 4 de julio con la CRI, disputada junto al Fuerte de Rostrogordo, en un circuito de algo menos de siete kilómetros al que los corredores debían dar tres vueltas.

En representación del equipo compitieron Manuel Pérez, en categoría MC5; Julio Bermejo, en MC4; y Alejandro Montero, en MC3. También estuvieron presentes los integrantes del ODL Team Antonio Prieto, en MT2, y Carlos Gorospe, en MC3, defendiendo los colores de sus federaciones autonómicas, Andalucía y Euskadi.

Manuel Pérez y Julio Bermejo hicieron buenos los pronósticos y se proclamaron campeones de España con solvencia. Además, firmaron los dos mejores tiempos absolutos de la jornada, confirmando su excelente nivel. Alejandro Montero concluyó quinto, mientras que Carlos Gorospe supo rehacerse de una caída en la misma rampa de salida para acabar cuarto en MC3. Antonio Prieto completó la cosecha del sábado con el título nacional en MT2.

El domingo llegó el turno de la prueba en línea, en un circuito urbano de algo más de siete kilómetros que alternaba zonas técnicas y tramos rodadores. Los corredores debían completar entre nueve y diez vueltas según la categoría. Desde el inicio se formó un grupo con los mejores especialistas, hasta que Julio Bermejo lanzó un ataque que rompió la carrera. El corredor del ODL Team se marchó junto a un rival de MC3 y, más adelante, impuso su ritmo para acabar venciendo en solitario, tanto en su categoría como en la clasificación absoluta.

Manuel Pérez también mostró su fortaleza en MC5, aunque no pudo rematar el trabajo. El grupo se mantuvo prácticamente toda la prueba a su rueda, muy pendiente de sus movimientos y con poca colaboración. En la llegada al sprint fue cerrado y terminó séptimo, después de haber demostrado ser uno de los corredores más fuertes.

Alejandro Montero repitió el quinto puesto en MC3 tras mantenerse en un pequeño grupo que fue perdiendo unidades, hasta llegar en solitario a meta. Antonio Prieto volvió a imponerse en MT2 y completó el doblete, mientras que Carlos Gorospe se desquitó del incidente sufrido en la contrarreloj con un brillante tercer puesto en la prueba en línea.