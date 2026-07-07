Araceli Bugallo logra la plata en el World Veterans Criterium de esgrima en París

La cambadesa Araceli Bugallo, del Compostela Esgrima, puso un brillante colofón a su participación en el World Veterans Criterium, celebrado en Halle Carpentier, en París, con una medalla de plata en la categoría V3, para tiradoras mayores de 60 años. El trofeo internacional open reunió a veteranos de todo el mundo en las tres armas y dejó una destacada actuación gallega.

La prueba contó con 27 espadistas y otra representante nacional, Rosa Cano, del Club Ciudad de Vigo. Ambas firmaron una gran primera fase y accedieron al cuadro con los números 3 y 4. Bugallo lo hizo de forma impecable, con pleno de seis victorias, mientras que Cano sumó cinco triunfos y una derrota.

El camino de Araceli comenzó con asaltos muy exigentes. Para acabar tercera de la fase inicial tuvo que imponerse a las francesas Pascale Ligouzat y Corinne Auvailly por sendos 5-4, y también resolvió por el mismo resultado ante la húngara Judit Kolczonay. Completó su pleno con victorias ante la británica Suzanne Kerry, por 5-2; la alemana Barbara Meyer, por 5-1; y la suiza Arianne Moser.

Su gran clasificación le permitió quedar exenta del tablón de 32 y acceder directamente al de 16, donde volvió a cruzarse con Moser. Esta vez también superó a la suiza, por 10-7. En cuartos, ante la belga Nancy Van Vergen, elevó todavía más el nivel y aseguró la medalla con un contundente 10-4.

Ya en semifinales, Bugallo se midió a la francesa Catherine Hori en un asalto muy ajustado, decidido en los últimos segundos a favor de la gallega por 10-8. Esa victoria le permitió alcanzar la final con una trayectoria perfecta, sin conocer la derrota en toda la competición.

En el combate por el oro esperaba Frauke Hohlbein, número uno de la primera fase y campeona mundial y europea. La alemana intentó romper pronto el asalto, pero la zurda Araceli Bugallo reaccionó, remontó una desventaja de dos tocados y llegó incluso a ponerse por delante. La final se mantuvo igualada hasta el último intercambio, en el que Hohlbein logró el tocado decisivo.

Bugallo cerró así el World Veterans Criterium con una plata de enorme valor y el subcampeonato mundial de la categoría V3 +60. El podio lo completaron con los bronces las francesas Pascale Appavoupoulle y Catherine Hori. Rosa Cano finalizó en una excelente quinta posición, rubricando una participación gallega en París.