Carlos de Lerma, nuevo entrenador de la SD Compostela

La SD Compostela ya ha tomado una decisión respecto a su banquillo. Carlos Tornero López de Lerma (Badajoz, 07/10/1984) será el encargado de dirigir al conjunto blanquiazul en su temporada de regreso a Segunda Federación.

El preparador pacense cuenta con la total confianza de Borja Yebra, nuevo director deportivo de la entidad. De Lerma será el nuevo entrenador del equipo santiagués y tomará las riendas del equipo tras el ascenso de categoría.

Su única aventura como entrenador llegó con el Marbella FC, club en el que se retiró como futbolista. En el equipo andaluz estuvo una temporada y media como técnico auxiliar, formando parte del ascenso a Primera Federación, previo paso a comandar al equipo como primer entrenador. El extremeño asumió el cargo el 25 de marzo de 2025 en una situación muy delicada con el único objetivo de salvar la categoría.

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