El Compostela trabaja en la planificación con el entrenador como máxima prioridad

El verano se presume largo para la SD Compostela. Después de confirmar el ascenso a finales del mes de junio, la entidad blanquiazul ha iniciado la construcción de la nueva temporada con varias semanas de retraso respecto al resto de sus rivales y con la intención de confeccionar un proyecto ambicioso de cara a su vuelta a Segunda Federación.

La dirección deportiva, encabezada por Borja Yebra, ya se mueve en el mercado. Aunque la llegada del nuevo entrenador todavía no está concretada, el club trabaja desde hace semanas en la planificación de una plantilla que mantenga el bloque del ascenso y refuerce aquellos puestos que permitan dar un paso adelante.

Los jugadores del Compostela saludan a la grada de San Lázaro. / Jesús Prieto

El rumbo es claro pero la prioridad del Compos sigue estando en cerrar la incorporación del preparador que guíe al equipo desde el banquillo. A pesar de que el club contempla varias opciones, Yebra cuenta con un claro favorito, con el cual ya ha acercado posturas y se encuentra próximo a un acuerdo.

Esta contratación, que está a la espera de pequeños detalles, condiciona de cierta forma el resto de la planificación, ya que la intención de la dirección deportiva es que el elegido para el puesto tenga un papel activo en la construcción de la plantilla.

Entretanto, el mercado de fichajes no espera, por lo que el Compostela ya maneja varios perfiles para reforzar el equipo. El club ha sondeado a ciertos futbolistas que encajan con su idea, pero espera avanzar en este apartado una vez oficializada la llegada del entrenador. Ciertas incorporaciones quedarán supeditadas al visto bueno del nuevo técnico, que desempeñará un rol clave en la gestión de las llegadas.

Confianza en el bloque y conocimiento del mercado gallego

El guion pasa por edificar el nuevo proyecto sobre el núcleo del vestuario que consiguió el ascenso. Desde la entidad no buscan realizar una reconstrucción, sino que tratarán de fortalecer la base del equipo del año pasado con contrataciones estratégicas que permitan elevar el suelo competitivo.

En esta línea, la entidad blanquiazul ha ido oficializando en los últimos días la continuidad de aquellos jugadores que considera imprescindibles en su regreso a la Segunda RFEF. Pablo Crespo, Adrián Armental, Joaquín Goris, Damián Noya y Juan Parapar conforman la lista de futbolistas que, de forma oficial, disputarán una temporada más en la capital gallega. Una lista a la que se unirán en los próximos días jugadores de vital importancia para el Compos.

Del mismo modo, el equipo santiagués tendrá que acudir al mercado para reforzar ciertas posiciones que, tras una pequeña limpia, quedan vacías. La primera y una de las más obvias es la portería. Después de las despedidas de Roi Graumann y Álex Cobo, el Compos se encuentra sin ningún meta en plantilla y deberá incorporar una o varias piezas en esa demarcación. El nombre que más ruido ha generado en las últimas semanas ha sido el de Santi Canedo, exportero del Bergantiños, el cual admitió en A Penaltis de la Radio Galega que inició un acercamiento con el club compostelano.

Además de la portería, la esedé tiene varias posiciones marcadas en rojo como la delantera, donde la continuidad de Maceira y Charly sigue en duda, o el centro de la defensa, donde la plantilla solo cuenta con un único central puro: Pablo Crespo.

Pablo Crespo. / Jesús Prieto

En todo este proceso, el mercado gallego tendrá un peso muy específico. Borja Yebra, con pasado en la delegación autonómica de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), buscará aprovechar su experiencia y trato con jugadores de la comunidad. La dirección deportiva considera que el fútbol gallego ofrece perfiles muy atractivos para el Compos, tanto por adaptación como por competitividad. Sin embargo, el club no cierra la puerta a futbolistas de otros puntos de España y tratará de confeccionar la mejor plantilla posible dentro de los medios existentes.

En definitiva, la entidad blanquiazul encara semanas decisivas. La confirmación del nuevo técnico dará paso a una etapa de aceleración en su hoja de ruta, donde el club deberá acertar con fichajes adaptados a una idea colectiva con la que consolidar el proyecto tras el ascenso.