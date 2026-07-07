La injerencia de Donald Trump puede dejar a España sin la final del Mundial: "Quiere que sea en Marruecos"

La injerencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el mundo del fútbol puede ir más allá de todo lo que está acontenciendo en el Mundial 2026, que organizan el país americano junto con México y Canadá. Y esa intromisión puede afectar directamente al torneo de 2030 que debe jugarse en España, Portugal y Marruecos.

Y es que si una llamada de Trump a Infantino, presidente de FIFA, provocó la suspensión de la sanción impuesta al delantero estrella y goleador de la selección de Estados Unidos, Folarin Balogun -expulsado ante Bosnia por una entrada durísima-, permitiendo que jugara el partido de octavos de final ante Bélgica, otra petición/sugerencia de Trump, poco amigo de España por cuestiones políticas, podría tener mucho peso en la decisión final sobre el Mundial 2030.

Así, parece que existe cierto temor entre la delegación de la Real Federación Española de Fútbol desplazada al mundial en curso sobre lo que puede determinarse de cara al próximo campeonato, donde España es organizadora, junto con Marruecos y Portugal.

La instalación del IBC

En este sentido, una de las joyas de la corona del Mundial 2030 será la final, pero también donde se instala el Centro Internacional de Radio y Televisión, conocido como IBC. Allí es donde se concentran la mayor parte de los periodistas desplazados a cubrir el mundial y su ubicación da mayor notoriedad al país que lo alberga.

En cuanto a la final, 'El Partidazo de la COPE' informaba anoche que en la RFEF cunde “cierto temor” en que la final del próximo Mundial no se dispute en el Santiago Bernabeu, como pelea la delegación española, sino en Casablanca. "Existe el temor de que Donald Trump quiere que sea la final del Mundial 2030 en Marruecos", informó Juanma Castaño. De hecho, el propio medio aseguraba que la federación quiere vincular el IBC a la final, ambas en la capital de España.

En este sentido, Rafael Louzán, presidente de la RFEF, mostraba su "confianza plena" para que la final del Mundial 2030 se celebre en España. “No se entendería que España no fuera la sede de la final del Mundial. No puede haber ninguna duda de que España debe albergarla, porque este Mundial nace en España, entre España y Portugal, y Marruecos se incorpora después”, puntualizó Louzán en la Cadena SER.

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Cabe recordar que el Nou Mestalla será una de las sedes españolas del Mundial 2030. La intención del Valencia es que el estadio entre en funcionamiento el próximo verano con lo que estaría disponible para la cita mundialista.

Fuente: Levante - EMV