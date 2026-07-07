Juan Carlos Rivero confunde a Diogo Costa con el fallecido Diogo Jota en el partido España-Portugal
El narrador de TVE cometió el fallo durante los octavos de final del Mundial 2026 en una retransmisión que volvió a ser muy comentada en redes sociales
Carlos Merenciano
Juan Carlos Rivero volvió a situarse en el centro de las críticas durante la retransmisión del España-Portugal de octavos de final del Mundial 2026. El narrador de TVE, señalado en otras ocasiones por sus confusiones durante los partidos, cometió esta vez un error especialmente delicado al mencionar a Diogo Jota, futbolista portugués fallecido en un accidente de tráfico el pasado 2025 junto a su hermano André.
El momento se produjo en la segunda parte del encuentro, cuando Portugal movía el balón desde atrás. Rivero quiso referirse al portero Diogo Costa, pero terminó nombrando al exjugador luso: “Estamos con este 0-0, Semedo atrás para Diego Jota…”, relató durante la emisión.
La confusión no pasó inadvertida para los espectadores, que reaccionaron rápidamente en redes sociales. En otros partidos, los errores del comentarista habían sido recibidos entre bromas y críticas por equivocaciones de jugadores, selecciones o incluso deportes, pero en esta ocasión el fallo generó un malestar mayor por tratarse de un nombre asociado a una tragedia reciente.
Rivero ya había acumulado varias confusiones durante las retransmisiones de TVE. Entre ellas, mencionar a México en lugar de Perú antes de un amistoso de España, atribuir un gol a Jesús Navas cuando lo había marcado Ferran Torres o llamar Ferran Martínez al propio futbolista.
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Fuente: El Periódico
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