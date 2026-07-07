SD Compostela
Parapar renueva su vinculación con el Compostela y jugará su quinta temporada como blanquiazul
El extremo coruñés continuará en la disciplina santiaguesa en Segunda Federación
Acumula 133 partidos oficiales con la camiseta compostelanista
Juan Manuel Parapar Calleja (Labañou, 14/05/1991) continuará en la SD Compostela una campaña más. El extremo hispano-suizo amplía su vinculación con la entidad blanquiazul después de consolidarse como uno de los grandes artífices del ascenso a Segunda RFEF y afrontará su quinto curso como futbolista compostelanista.
Parapar se compromete con el conjunto picheleiro luego de conseguir el objetivo tras una promoción en la que brilló con luz propia. Su destacado rendimiento en el playoff, unido a su mejor temporada de cara a puerta con la camiseta del Compos, avalan la continuidad del futbolista coruñés.
De esta forma, la entidad santiaguesa sigue perfilando su nuevo proyecto. Tras las renovaciones de Crespo, Armental, Goris y Noya, el habilidoso jugador coruñés coge el testigo de sus compañeros. Parapar volverá a desplegar todo su desequilibrio y calidad por la banda de San Lázaro. Será su quinta temporada en la capital gallega, la cuarta en Segunda Federación. Un icono compostelanista que ya acumula 133 partidos con la camiseta blanquiazul.
A sus 35 años, Parapar fue uno de los futbolistas más empleados por Secho Martínez durante el curso pasado con más de 2.600 minutos. El atacante de Labañou disputó 37 partidos, 30 de ellos como titular, en los que anotó ocho goles y repartió cinco asistencias.
Con su renovación, el Compostela sigue dando forma a su proyecto de cara a la temporada 2026/27. Borja Yebra ya ha asegurado la continuidad de varios pesos pesados de la plantilla, al tiempo que trabaja para cerrar la llegada de un nuevo técnico y para confirmar los primeros fichajes de la esedé en su regreso a la cuarta categoría del fútbol español.
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