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Partidos de pretemporada en abierto

Este es el canal de televisión en el que podrás ver todos los partidos de pretemporada del Deportivo da Coruña y Celta de Vigo

Los equipos gallegos de Primera División ya preparan la nueva campaña

Jugadores del Deportivo da Coruña, a la izquierda, y Celta de Vigo ya se preparan para la nueva temporada.

Jugadores del Deportivo da Coruña, a la izquierda, y Celta de Vigo ya se preparan para la nueva temporada. / Gustavo de la Paz / Celta de Vigo

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Rodrigo Paz

Rodrigo Paz

Santiago

Temporada ilusionante la que se presenta por delante para el Deportivo da Coruña y el Celta de Vigo, que, ocho campañas después, volverán a encontrarse en la máxima categoría del fútbol español.

Un nuevo curso para el que ambos conjuntos gallegos ya se preparan con partidos de pretemporada que se podrán seguir en directo a través de la Televisión de Galicia (TVG).

Primer entrenamiento de la temporada del Deportivo da Coruña.

Primer entrenamiento de la temporada del Deportivo da Coruña. / Gustavo de la Paz

La pretemporada del Deportivo da Coruña

Los blanquiazules tendrán su primer partido en Santiago, en el estadio Vero Boquete, el próximo 18 de julio, a las 20.00 horas, ante la SD Compostela. Una semana después, el día de Galicia, a partir de las 19.30 horas, los de Antonio Hidalgo se medirán al Real Oviedo en el campo del conjunto asturiano, el Carlos Tartiere. Ya el 29 de julio, se medirá en Vilalba (Lugo), a las 19.30 horas, en el estadio municipal de La Magdalena, ante el CD Lugo.

Tras ello, los coruñeses emprenderán una gira internacional por Alemania —donde el 1 de agosto se enfrentará a las 18.30 horas al FC St. Pauli en Hamburgo— e Italia —con un partido frente a la Fiorentina el 6 de agosto y otro ante el Genoa el 8 de agosto sin horario confirmado—.

La pretemporada del Celta de Vigo

Por su parte, el Celta de Vigo dará sus primeros pasos el 18 de julio a las 20.30 horas ante el Braga en Portugal. El 25 de julio los de Claudio Giráldez debutarán a las 20.00 horas en Galicia frente al Sporting de Gijón en el campo da Lomba (Vilagarcía de Arousa).

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En agosto, el conjunto celeste visitará Italia el día 5 para enfrentarse al Sassuolo a las 20.00 horas. Además, los vigueses jugarán el 28 y 31 de julio y cerrarán la pretemporada el 8 de agosto. Tres enfrentamientos de los que todavía se desconoce tanto el horario como el rival, pero que también se podrán ver a través de la TVG.

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