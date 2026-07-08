Diego Uzal renueva con el Compostela hasta junio de 2027

Diego Uzal García (A Coruña, 10/02/1992) seguirá aportando equilibrio y criterio al centro del campo de la SD Compostela. El herculino, que fue designado por la afición como el 'Jugador Cinco Estrellas' de la temporada pasada, renueva con la entidad hasta junio de 2027 y formará parte del proyecto blanquiazul en su regreso a Segunda Federación.

Mediante una publicación en sus redes sociales, el Compos dio a conocer la continuidad de Uzal, el jugador de campo más utilizado por el cuerpo técnico durante la campaña anterior. El ex del Bergantiños disputó más de 3.400 minutos y completó 39 partidos —todos ellos como titular—, haciendo gala de una regularidad increíble.

Únicamente una sanción por acumulación de tarjetas alejó a Uzal de los terrenos de juego y, solamente en cuatro ocasiones, Secho Martínez optó por sustituirlo a lo largo de todo el año. Un dato que evidencia la influencia del centrocampista en el equipo santiagués, que volverá a contar con un pulmón sobre el verde en su vuelta a la categoría.

Su presencia además asegura la continuidad de un jugador con mucha experiencia en Segunda RFEF. Entre Bergantiños y Racing Vilalbés, acumula 133 partidos y más de 11.000 minutos en el cuarto escalón del fútbol estatal.

Diego Uzal. / N. C.

A caballo entre la zaga y la medular

La relevancia de Uzal dentro del ecosistema del Compostela en la temporada del ascenso va más allá de los guarismos. El coruñés se consagró como una pieza clave en el esquema híbrido de su técnico, aportando estabilidad en el centro del campo y contundencia en defensa. Durante gran parte del curso, compareció como central junto a Pablo Crespo con el que formó la pareja de zagueros menos goleada de todo el Grupo I de Tercera.

El futbolista blanquiazul cumplió con creces en el centro de la defensa, pero volvió a su posición natural de cara al tramo decisivo de la campaña. Uzal asumió el mando de la medular compostelanista durante el playoff y consiguió el ansiado objetivo.

La renovación de Diego Uzal se suma a las anteriormente anunciadas de Pablo Crespo, Adrián Armental, Damián Noya, Joaquín Goris y Juan Parapar. Jugadores que formarán parte del bloque que dirigirá Carlos 'El Puma' de Lerma en su aventura en el banquillo santiagués. De esta forma, el Compostela sigue dibujando la que será su columna vertebral en la temporada entrante. Ahora, la esedé deberá acelerar en la contratación de futbolistas ya que, de momento, no ha comunicado nuevas altas.