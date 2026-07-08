El ODL Team suma once medallas en Nacionales

El ODL Team continúa consolidándose como una referencia del ciclismo internacional tras completar una destacada actuación en los campeonatos nacionales de diferentes países. La formación ha cerrado este bloque competitivo con once medallas, entre títulos nacionales y podios, confirmando el alto nivel de sus corredores y el crecimiento del proyecto más allá del calendario español.

Durante la presente temporada, los ciclistas del equipo compitieron al máximo nivel en pruebas celebradas en España, Grecia, Kazajistán, Chipre, Hungría, Bielorrusia, Portugal y Eslovenia, representando al ODL Team con resultados de gran valor tanto en contrarreloj individual como en pruebas en línea.

Entre los títulos nacionales destacan los conseguidos por Malna Mudra, campeona nacional sub-23 de contrarreloj individual; Achas Christodoulos, campeón nacional élite de Chipre; y Eleftheria Giachou, que se proclamó campeona nacional élite de contrarreloj individual en Grecia y completó su actuación con un bronce en ruta.

El equipo también sumó varios podios. Alina Abramenka logró la plata en la contrarreloj individual de Bielorrusia, mientras que Yelizaveta Sklyarova firmó un doble subcampeonato nacional en Kazajistán, tanto en la crono como en la prueba en línea.

También brilló Beatriz Roxo, con dos medallas de bronce en Portugal, una en la contrarreloj individual y otra en la carrera en ruta. Por su parte, Tjaša Sušnik añadió otro podio internacional al balance del equipo con el bronce en la prueba en línea de Eslovenia.

La amplitud geográfica de los resultados refleja además la capacidad del ODL Team para reunir talento de distintos países y hacerlo competitivo bajo una misma estructura. Los éxitos en pruebas nacionales, donde cada corredor compite frente a los mejores especialistas de su territorio, refuerzan el prestigio del equipo y su presencia en un calendario cada vez más internacionalizado.

Noticias relacionadas

Estos resultados refuerzan la dimensión internacional del ODL Team y evidencian el buen trabajo realizado por sus corredores y el equipo técnico. La formación continúa llevando su nombre a los principales escenarios del ciclismo europeo, con una presencia cada vez más sólida en campeonatos nacionales y competiciones de primer nivel. n