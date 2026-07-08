Quién es el 'El Puma' de Lerma, el nuevo entrenador de la SD Compostela: "Me gusta ser un gestor de personas"

El Compostela anunció en el día de ayer a Carlos 'El Puma' de Lerma como su nuevo entrenador. Muchos aficionados se preguntaron quién es realmente el técnico que dirigirá a la esedé la próxima temporada. Su nombre dista mucho de lo que esperaba la parroquia compostelanista al tratarse de una opción sin relación alguna con el fútbol gallego y del que solo se conoce una aventura como preparador principal.

La realidad es que 'El Puma' llega a Santiago avalado por una extensa trayectoria que le ha permitido conocer el deporte desde dentro y con un interesante precedente en el Marbella FC al que logró salvar del descenso en Primera Federación.

El perfil del técnico pacense responde al de un entrenador de proyecto que llega respaldado por Borja Yebra, director deportivo del club santiagués. De Lerma no se caracteriza por ser un revolucionario táctico, más bien, busca potenciar a sus futbolistas desde su gran capacidad para gestionar grupos, ejercer respeto y confeccionar planteamientos muy competitivos a partir del orden. En su etapa en el conjunto costasoleño, el nuevo preparador del Compos demostró que no se casa con un plan fijo e intenta adaptarse lo mejor posible a su plantilla.

La principal seña de identidad del extremeño podría ser precisamente esa. Una versatilidad en la pizarra que influencia de forma estructural el juego de sus equipos. Por eso tampoco es casualidad que, cuando es preguntado por cómo entiende el fútbol, lo primero que destaca es a la figura del jugador. En una entrevista concedida al Diario AS cuando dirigía a la escuadra marbellí, 'El Puma' se autodefinía como "un gestor de personas".

De Lerma durante un entrenamiento de la SD Compostela. / Marbella FC

Su manera de coordinar un equipo nace de su experiencia como futbolista. El exjugador de Leganés cuenta con una dilatada trayectoria en trece clubes diferentes y con experiencia en Segunda División, Segunda B y Tercera. Una carrera de diecinueve años que ayuda a comprender su característica gestión como entrenador. Esta mentalidad conlleva unas consecuencias directas sobre la disposición de sus jugadores. El badajocense no adopta un modelo rígido, sino que trata de explotar los principales fuertes de su plantilla. "El entrenador es quien tiene que adaptarse al jugador y a la materia prima con la que puede trabajar", explicaba en dicha entrevista con AS.

Dotar de mucha confianza al jugador

La única demostración a la que se agarra el aficionado del Compostela es el tramo final de la temporada 2024/25 con el Marbella. De Lerma asumió el cargo en un escenario muy complicado, con el equipo inmerso en la lucha por la permanencia y con nueve jornadas por disputarse. El pacense consiguió cambiar el rumbo de un equipo que estaba a la deriva. Convirtió al cuadro marbellí en un conjunto muy fiable como local, sumó dieciséis puntos y confirmó la salvación.

'El Puma' llevó a cabo una auténtica revolución sin modificar radicalmente la forma de jugar del equipo. El entrenador apostó por reforzar la confianza de unos jugadores que estaban rindiendo por debajo de sus posibilidades y de su nivel, haciéndoles ver el potencial que tenían y que ya habían demostrado. Su fórmula tuvo un resultado inmediato. El Marbella logró el objetivo y De Lerma convenció tanto al club como a una afición que reclamó la continuidad del exfutbolista.

Las palabras de 'El Puma' evidencian una forma de trabajar que se centra en el apartado mental. Esa inquina en lo psicológico funcionó a la perfección con un equipo avocado al descenso que necesitaba un impulso drástico y que encontró en De Lerma a la solución que requería. Pero este hito dio pasó a un mandato irregular que finalizó en destitución. No logró aprovechar la inercia de la salvación y terminó cesado a las once jornadas de competición.

¿Cómo juegan sus equipos?

Su única experiencia como entrenador deja un balance de siete victorias, seis empates y siete derrotas en veinte encuentros. Una muestra escasa para sacar conclusiones concretas de su estilo de juego, pero suficiente para entender ciertos rasgos. No sigue un patrón táctico fijo. Su fútbol es flexible. Él mismo rechaza limitarse a un único modelo y opta por adaptarse a lo que sus futbolistas pueden ofrecer.

Otro aspecto que caracterizó a su Marbella fue la competitividad. De Lerma logró minimizar los errores en defensa y dejó una diferencia de goles de +2 en el tramo decisivo del curso. En muy poco tiempo dotó al equipo de personalidad y eficiencia, instalando un bloque muy difícil de batir que convirtió al Estadio Antonio Lorenzo Cuevas en un auténtico fortín. El Marbella sumó cuatro victorias en los cuatro partidos en el que 'El Puma' dirigió al equipo en su feudo.

Carlos 'El Puma' de Lerma. / AFE

El badajocense espera trasladar su destacada productividad como local a su estadía en Santiago. San Lázaro deberá ser un elemento clave para un Compostela que incorpora a un entrenador que, a priori, prioriza la capacidad de adaptación antes que un plan inamovible.

Su pasado como futbolista

Todo el perfil de Carlos 'El Puma' de Lerma no se entiende sin atender a su experiencia en los terrenos de juego. Antes de dar el salto a los cuerpos técnicos, el extremeño ya era un líder en el campo. En su etapa como jugador en el conjunto costasoleño (2021-2023), capitaneó al equipo en el ascenso a Segunda Federación y se convirtió en un jugador muy querido por toda la afición. Su liderazgo se plasmaba en "el alma" con la que jugaba. Él mismo se definía como un "centrocampista, un ocho de mucho recorrido, buen trato de balón, balón parado y mucha ida y vuelta" en la charla con el AS.

Su peculiar manera de jugar marcó su trayectoria y, de cierta forma, su nombre. El badajocense adoptó el apodo de 'El Puma' debido a sus semejanzas futbolísticas con el exjugador de Real Madrid, Émerson, el cual era comparado con el animal selvático por su estilo de juego.

Émerson Ferreira en su etapa en el Real Madrid. / EFE

El nuevo técnico compostelanista decidió colgar las botas en el verano de 2023 después de subir de categoría, pasando a formar parte del staff de Fran Beltrán. De Lerma se consagró como un enlace entre técnicos y plantilla. Su cercanía con los jugadores, su conocimiento futbolístico y su estatus dentro de la entidad lo convirtieron en un referente para el Marbella que no dudó en darle el mando del equipo cuando fue conveniente.

Ese carácter forjado a base de experiencia y fútbol (mucho fútbol) ha llevado al Compostela a apostar por él. 'El Puma' abandona su querida Marbella para asumir un reto de máxima exigencia. En Santiago, el técnico extremeño tendrá más margen de maniobra para poder generar una identidad propia y contará con peso específico en la confección de la plantilla blanquiazul en el regreso a Segunda RFEF.