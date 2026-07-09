Carlos de Lerma y Borja Yebra presentan el nuevo proyecto del Compostela: "No nos vamos a poner límites"

La SD Compostela avanza vertiginosamente hacia el inicio de la temporada 2026/27. Las renovaciones suceden a anuncios institucionales al tiempo que el club cumple con actos de presentación. El de hoy ha tenido a Borja Yebra y Carlos 'El Puma' de Lerma, líderes del área deportiva, como protagonistas. El nuevo director deportivo y el técnico de la entidad blanquiazul comparecieron por primera vez ante los medios para exponer las bases sobre las que se edificará el proyecto compostelanista.

El evento se desarrolló bajo un discurso que ha combinado prudencia, estabilidad y emoción y que ha inaugurado el gerente del club, Miguel Fernández. El directivo fue el encargado de abrir el acto y aprovechó, en primer lugar, para depositar su confianza sobre Borja Yebra. Miguel aseguró que el club manejaba unas "referencias maravillosas" y destacó su predisposición y la energía con la que llegaba al cargo. También trasladó a De Lerma el respaldo de la entidad, convencido de que su elección es “un acierto”.

El nuevo director deportivo tomó el testigo directivo y confesó que apenas dudó para aceptar la propuesta del Compostela. "Ha ido todo muy rápido. Está siendo un periodo de tomar decisiones un poco condicionado por el playoff de ascenso del equipo. Pero estoy con ilusión y con muchas ganas de hacer las cosas bien desde el primer momento", manifestó.

Sobre la planificación, Yebra adelantó que en los próximos días se anunciarán las primeras dos incorporaciones y confirmó que el grueso de la plantilla está bastante definido. El Compostela ya ha anunciado la continuidad de Pablo Crespo, Adrián Armental, Joaquín Goris, Damián Noya, Juan Parapar, Diego Uzal y Antón Guisande y se espera que en los próximos días alguna pieza más pueda completar esta lista. Respecto a las renovaciones, afirmo que "por diversas circunstancias hay algunos jugadores cuya situación quedó pendiente el año pasado".

Seguramente en los próximos días anunciaremos dos fichajes que ya están hechos y se irán anunciando en las redes sociales del club". Borja Yebra — DIrector Deportivo de la SD Compostela

"No quiero firmar por firmar, sino incorporar jugadores con conocimiento de causa y que realmente aporten al club", añadió.

El líder de la parcela ofensiva explicó las diferentes razones que le llevaron a escoger a Carlos 'El Puma' de Lerma como nuevo dueño del banquillo santiagués: "Es un perfil joven, con energía y con mucho conocimiento del juego. Considero que es un buen gestor de grupo. Es un entrenador que me gusta mucho, con capacidad para tomar decisiones rápidas y, sobre todo, con ilusión y ganas de seguir creciendo".

Yebra cerró su intervención con una declaración de intenciones. "El primer objetivo es dar estabilidad al club en Segunda Federación. Somos un recién ascendido. Lógicamente somos la SD Compostela y vamos a tener una presión que también nos gusta. Vamos a salir a ganar todos los partidos y en todos los campos, pero siempre desde la prudencia", comentó.

"He fallado, voy a seguir fallando y seguiré aprendiendo hasta el último día de mi carrera"

Por su parte, Carlos de Lerma quiso dejar claro cuál será su filosofía de trabajo. El técnico aclaró que su forma de entrenar aúna todo lo que ha vivido durante su larga trayectoria como futbolista —repartida en trece clubes durante veinte temporadas— y reivindicó al jugador como el epicentro de cualquier proyecto futbolístico.

"Para mí la base de todo es el futbolista. A partir de ahí construiremos. Sé que os gusta hablar de estructuras, sistemas o modelos de juego, pero todo eso dependerá mucho del perfil de jugadores al que seamos capaces de acceder. Después será cuestión de conocernos en el día a día e ir acercándonos a lo que siente el aficionado y a lo que quiere transmitir el club. Para mí es muy importante el contexto en el que estamos, lo que siente la ciudad, y sobre esa base construiremos", manifestó.

Imagen de la presentación de Carlos de Lerma como nuevo entrenador de la SD Compostela. / Santiago Esturao Alzate

El entrenador también aseguró que ya ha analizado a la plantilla que consiguió el ascenso y quiso agradecer el trabajo realizado por el grupo del curso pasado por lograr el objetivo. Además, valoró positivamente las renovaciones anunciadas: “Ellos son la base de nuestro proyecto. Tenemos una muy buena herramienta sobre la que trabajar y ahora habrá que incorporar perfiles que potencien lo que ya existe”.

'El Puma', que ya lideró un proyecto ambicioso en Marbella, asumió que el Compostela debe actuar con la prudencia propia de un recién ascendido sin limitar las expectativas: "No nos vamos a poner límites".

El técnico insistió en la necesidad de crecer lejos del Vero Boquete de San Lázaro. Después de analizar la trayectoria reciente del club como visitante, De Lerma considera una prioridad corregir este rasgo sistémico: “Tenemos que saber bailar clásico, pero también disfrutar de un concierto de rock. Ese es el equilibrio que debemos encontrar”.

Tenemos que saber bailar clásico, pero también disfrutar de un concierto de rock. Ese es el equilibrio que debemos encontrar”. Carlos 'El Puma' de Lerma — Entrenador de la SD Compostela

La aventura del extremeño comienza el próximo miércoles 15 de julio con el inicio de los entrenamientos del equipo y buscará grabar su mensaje desde el minuto uno. "Cuando empecemos los entrenamientos, quiero inculcar a la plantilla que tenemos que ser un equipo camaleónico", explicó.

El entrenador considera que esa mentalidad solo se puede adoptar mediante trabajo diario y una mayor competitividad interna. “Si nos conformamos con lo que venimos haciendo no nos va a dar. Hay que sacrificar cosas en el día a día para dar un paso más”, aseguró.

"La afición es la clave de todo"

Además del futbolista, Carlos de Lerma quiere edificar su Compostela 2026/27 sobre una fuerte conexión con la afición. El preparador admitió que el equipo deberá ganarse a la afición a través de un fútbol que transmita desde el primer día: "Antes de pedirle cosas a la afición, tenemos que darle nosotros. Cuando solo reclamas y no das, no existe equilibrio".

En cuanto a la confección de la plantilla, el pacense explicó que actuará de forma conjunta con Borja Yebra en todas las decisiones deportivas, aunque aclaró que será el chantadino el que tenga la última palabra.

Por último, De Lerma ensalzó su experiencia adquirida durante su breve aventura como preparador en Marbella y durante los meses posteriores, en los que aprovechó para seguir aprendiendo de la mano de otros cuerpos técnicos.

"Mi etapa como primer entrenador en Marbella me dejó un aprendizaje enorme sobre mi capacidad para afrontar determinados contextos y adaptarme a ellos. Y, sobre todo, este tiempo de reflexión me ha permitido analizar errores. He fallado, voy a seguir fallando y seguiré aprendiendo hasta el último día de mi carrera", concluyó.