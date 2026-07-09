El Compostela pone a la venta las entradas de la visita del Deportivo a San Lázaro

El primer duelo de pretemporada de la SD Compostela ya tiene las entradas a la venta. El conjunto santiagués inició este jueves la comercialización de las localidades para el partido amistoso que disputará el sábado 18 de julio ante el Deportivo da Coruña en el Verónica Boquete de San Lázaro.

El choque comenzará a las 20.00 horas y servirá como la primera toma de contacto entre el nuevo proyecto, liderado por Carlos 'El Puma' de Lerma, y la afición picheleira. El encuentro llegará apenas tres días después de la fecha de inicio de los entrenamientos, prevista para el miércoles 15 de julio.

Además de ser una oportunidad para atender a las primeras pinceladas del técnico extremeño, la visita de un equipo de Primera División convierte el amistoso en una cita atractiva para el público general. El Dépor, que llegará con mucho más rodaje que el cuadro compostelano, visitará la capital gallega por segundo año consecutivo. En el verano de 2025, la escuadra coruñesa goleó al Compos (0-5) en San Lázaro en un duelo que inauguró la pretemporada en Santiago.

Lance del duelo entre Compos y Dépor de la pasada pretemporada. / Antonio Hernández

Precios de las entradas

El conjunto local ha anunciado que los abonados de la temporada pasada que renueven su carné podrán acceder gratuitamente al partido. El público general deberá desembolsar un precio de 15 euros, mientras que los menores de entre 3 y 17 años podrán asistir por 5 euros.

La compra de entradas se puede formalizar tanto de manera online —en una página web habilitada por el club— como en venta física. Asimismo, el club ha precisado que las entradas destinadas al público general corresponden a la grada de Preferencia, destinando Tribuna a socios.

El encuentro, que cuenta con el patrocinio de Fútbol Emotion y con la colaboración de Asanog, supondrá el estreno de Carlos de Lerma, que fue presentado en el día de hoy, en el banquillo blanquiazul. Será también el reencuentro del equipo con su afición después del ascenso de categoría que selló el Compos en Badalona en el mes de junio.