Así es ‘O Camiño do Norte’, la nueva campaña de abonados del Compostela: precios, descuentos y todas las novedades

La SD Compostela anunció este jueves la campaña de abonados de la temporada 2026/27: ‘O Camiño do Norte’. La iniciativa ya ha abierto el plazo de renovaciones y busca fomentar la asistencia al Vero Boquete de San Lázaro de cara a un curso ilusionante.

Después de una campaña muy exigente, llena de dificultades y momentos de tensión, el cuadro blanquiazul afronta un nuevo año con la ilusión renovada. El Compos regresa a Segunda Federación y espera contar con el aliento de su afición para seguir dando los pasos adecuados en su proyecto deportivo.

La esedé tiene ante sí el reto de consolidarse en la categoría con el objetivo de continuar mirando al futuro sin renunciar a cotas mayores. Por historia, entidad y medios, el club picheleiro es uno de los grandes atractivos de este Grupo I de Segunda RFEF.

En este contexto, donde la institución tratará de aprovechar la inercia del ascenso, el compostelanismo está llamado a tener un papel muy importante. Tras caer a Tercera, la parroquia blanquiazul no abandonó a su equipo y lo aupó en los tramos más complicados de la temporada para acabar celebrando la promoción después de mucha angustia.

La pasión continuará en la temporada entrante ya que el club ha presentado las diferentes condiciones de los abonos del curso 2026/27. El primer plazo, exclusivo para renovaciones que pretendan mantener grada y asiento, ya está abierto y estará disponible hasta el 27 de julio (incluido). Posteriormente, los días 28 y 29 de julio el club formalizará las solicitudes de cambio de localidad, mientras que el 30 de julio desbloqueará el plazo de nuevas altas, además de las renovaciones restantes.

Categorías, precios y descuentos

Respecto a las tarifas, el Compos diferencia entre cuatro franjas de edad. Los más jóvenes (entre 3 y 17 años) podrán extender su abono por un precio de 15 euros, que sube a los 20 en el caso de nuevos aficionados. Para los compostelanistas de entre 18 y 30 años la renovación tendrá un coste de 60 euros, mientras que las nuevas altas deberán abonar una cantidad de 70 euros.

La franja de entre 31 y 65 años recoge una tarifa que oscila entre los 130 y los 160 euros, dependiendo de si se trata de una renovación o un abonado nuevo. Por último, los socios más veteranos (más de 65) deberán pagar 120 euros para renovar su abono y 140 para formalizar su afiliación con la entidad picheleira.

Además, el Compos recupera los descuentos para los poseedores del Carné Xove e incorpora una rebaja para quienes cuenten con el Carné +65 de la Xunta de Galicia, con una reducción de 20 euros sobre la tarifa correspondiente. También seguirá apostando por la Grada de Animación, cuyos abonados disfrutarán de un descuento del 10%.

Servicios, partidos y ventajas

El abono incluirá además el acceso a todos los partidos del Compostela en el Vero Boquete de San Lázaro, tanto los de Segunda RFEF como los de la Copa Federación. Asimismo, los abonados podrán acceder con su carné a los encuentros de pretemporada que dispute el equipo en casa —incluido el del Deportivo de La Coruña del próximo 18 de julio— y a los duelos del Juvenil A de División.

El carné cuenta con un formato físico, mantiene la reserva de asiento (salvo en la Grada de Animación) y contiene un 10% de descuento en la tienda oficial del club.

‘O Camiño do Norte’ llega acompañado de varias promociones relacionadas con patrocinadores del club. Con Toxo Telecom, el Compos permitirá recuperar el precio total del abono a aquellos que contraten su tarifa de ‘Fibra y Móvil’ y ofrece un 10% de descuento a los ya clientes. Por otro lado, Mobify regalará 10 euros de saldo en su aplicación a los abonados que completen la solicitud señalada por la empresa.

Los interesados en formalizar su abono podrán realizar el trámite de forma telemática a través de la página de abonados del club y de manera presencial tanto en las oficinas de la entidad, situadas en el estadio de San Lázaro, en horario de lunes a viernes entre las 10.00 y las 14.00 horas; como en la Compostenda, ubicada en la Rúa da Raíña, de lunes a sábado entre las 11.00 y las 14.00 horas y en horario de tarde entre las 17.00 y las 20.30 horas.