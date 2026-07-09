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La ronda francesa

Pogacar despedaza el Tour en el Tourmalet

El esloveno Tadej Pogacar (UAE) dio un paso de gigante para grabar en su palmarés el quinto Tour de Francia merced a una fabulosa exhibición en solitario que le dio la victoria pirenaica disputada entre Pauy Gavarnie-Gèdre

Pogacar, en su ataque al Tourmalet.

Pogacar, en su ataque al Tourmalet. / ASO

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Sergi López-Egea

Sergi López-Egea

Gavarnie (enviado especial)

Impresionante exhibición de Tadej Pogacar en el Tourmalet y enorme victoria en Gavernie, en una etapa en la que azotó a todos los rivales, Jonas Vingegaard incluido, para presentarse en la meta de la sexta etapa en solitario y vestirse de amarillo en el primer gran aviso de sus intenciones para ganar un quinto Tour.

Tan majestuosa ha sido la actuación del fenómeno esloveno que batió el récord de ascensión al Tourmalet en un minuto y medio para efectuar después una cabalgada en solitario de 42,5 kilómetros con lo que ha conseguido una de sus más brillantes victorias en la ronda francesa. Ha sido el 23 triunfo en el Tour, el 123 de su carrera deportiva y cumplirá este viernes camino de Burdeos, el 56 día vestido de amarillo.

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Fuente: El Periódico

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