Los XVI Xogos do Eixo Atlántico entran en su fase decisiva en Santiago de Compostela con las competiciones de equipo

Los XVI Xogos do Eixo Atlántico continúan celebrándose en Santiago de Compostela y entran ya en su tramo decisivo, con las competiciones de equipo avanzando hacia las eliminatorias después de una nueva jornada de fase de grupos. La cita reúne durante estos días en la capital gallega a delegaciones de Galicia y del norte de Portugal, en una edición marcada por la actividad simultánea en distintas instalaciones deportivas de la ciudad.

La jornada de este miércoles sirvió para seguir perfilando las clasificaciones en las modalidades colectivas. En baloncesto, los resultados y cruces de la competición ya pueden consultarse a través de la Federación Galega de Baloncesto, mientras que en voleibol quedaron disponibles los cuadros de las eliminatorias que arrancarán este jueves por la mañana tanto en categoría femenina como masculina. En balonmano, por su parte, la fase de grupos también deja marcado el camino para definir a los contendientes que pelearan por el reinado en la edición de este torneo en Compostela.

La delegación de Santiago mantiene su protagonismo como anfitriona de los Xogos y muestra su evolución en las distintas competiciones, en una cita que combina la dimensión deportiva con el intercambio entre jóvenes deportistas de ambos lados de la frontera. Los resultados oficiales han marcado el camino de cada equipo en una recta final en la que ya se decidirán los puestos de honor.

La jornada de este jueves concentrará buena parte de la atención. En balonmano masculino, el pabellón de Santa Isabel acogerá las semifinales a las 12.00 y a las 13.00 horas, mientras que el partido por el tercer y cuarto puesto está previsto para las 20.00 horas. La competición femenina tendrá el mismo formato y los mismos horarios en el pabellón de Roxos. Una buena ocasión para que los aficionados de este deporte disfruten de los talentos que participan en esta competición territorial.

También el baloncesto vivirá una jornada clave. En categoría masculina, las semifinales se disputarán a las 13.00 horas en los pabellones de Fontiñas y Pío XII, y el encuentro por el tercer y cuarto puesto se jugará a las 19.00 horas en Fontiñas. En categoría femenina, las semifinales están programadas para las 9.30 horas en los pabellones Lorenzo de la Torre y Monte dos Postes, con el partido por el tercer puesto fijado a las 19.00 horas en Lorenzo de la Torre. En una ciudad como Compostela, que respira baloncesto, estos encuentros ofreceran gran calidad en lo que deporte de formación se refiere.

Con varias disciplinas en plena definición, Santiago afronta las últimas jornadas de unos Xogos do Eixo Atlántico que vuelven a situar a la ciudad como punto de encuentro deportivo entre Galicia y Portugal y que sirve para que los más jóvenes compitan a gran nivel y conozcan a otros deportistas de distintos territorios.