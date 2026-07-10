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El Compostela incorpora a Edu Sousa para reforzar la portería

El guardameta de Tui llega desde el Pontevedra y firma hasta junio de 2027

Edu Sousa, nuevo portero SD Compostela

Edu Sousa, nuevo portero SD Compostela / FDV

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Pablo Martínez

Pablo Martínez

La SD Compostela ha confirmado este viernes su primer fichaje de cara a la temporada 2026/27. El conjunto blanquiazul incorpora al portero Edu Sousa, que firma hasta junio del próximo año. Natural de Tui y a punto de cumplir 35 años, el guardameta llega al Vero Boquete de San Lázaro después de su segunda etapa en el Pontevedra, con el aval de una trayectoria de más de 300 partidos entre la antigua Segunda B, Primera Federación y Segunda Federación.

El club destaca que su incorporación responde a la búsqueda de un perfil que aporte “seguridad bajo palos, reflejos y personalidad”, además de experiencia y liderazgo dentro y fuera del vestuario. La dirección deportiva encabezada por Borja Yebra ha apostado por un guardameta que disputó diez temporadas y 326 encuentros oficiales con el Pontevedra, con el que logró un ascenso a Primera Federación. Formado en las canteras del Atlético de Madrid y el Deportivo, también defendió las porterías del Talavera y del conjunto coruñés.

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En sus primeras palabras como jugador del Compostela, Edu Sousa aseguró que su llegada al club supone “una ilusión muy grande” y también “una responsabilidad muy grande” por tratarse de “un club histórico” que llegó a competir en la élite del fútbol español. “Afronto esta etapa con mucha ilusión y mucha ambición. Intentaremos desde el principio aportar nuestro granito de arena para que el Compos sea un equipo ganador y optar a lo más alto”, afirmó.

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