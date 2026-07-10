Deporte Santiagués
El Eixo Atlántico se despide de Santiago
Con las finales de los deportes de equipo, la competición que trajo a más de 2.200 deportistas finaliza con sus ganadores
Los XVI Xogos do Eixo Atlántico bajaron el telón en Santiago después de una semana de competición, convivencia e intercambio cultural entre más de 2.200 jóvenes de 28 municipios de Galicia y el norte de Portugal. La capital gallega acogió por segunda vez una cita que, por primera vez, contó con participación masculina y femenina en todas las modalidades.
La delegación compostelana cerró el torneo con siete medallas en las pruebas individuales. En atletismo, Carla Abeal Rodríguez conquistó el oro en lanzamiento de peso, mientras que Matilda Barata Fernández fue plata en los 80 metros lisos, Gabriel Nogueira Quiñón terminó segundo en la prueba de ruta y José Antonio Brea Capeáns logró también la plata en lanzamiento de peso adaptado. Ramona Seijo Millán completó el balance con el bronce en peso adaptado.
La natación aportó otros dos terceros puestos para Santiago. Lucas Vázquez Gómez subió al podio en los 100 metros mariposa masculinos y Francisco Javier Vigo Duarte hizo lo propio en los 50 metros braza.
En los deportes de equipo, la selección santiaguesa masculina de baloncesto concluyó quinta y la femenina, séptima. Porto se impuso en el cuadro masculino, por delante de Lugo, mientras que Lugo ganó la competición femenina tras superar a Valongo. En balonmano, Porto venció en la final masculina a Santa Maria da Feira y Vila Nova de Gaia derrotó a Vigo en la femenina.
El voleibol dejó igualmente un quinto puesto para el conjunto masculino de Santiago, en una competición ganada por Maia. El equipo femenino compostelano terminó decimoquinto, mientras Braga se proclamó campeona. La edición, disputada en instalaciones municipales, universitarias y escolares repartidas por la ciudad, volvió a convertir el deporte base en un punto de encuentro entre ambos lados de la frontera. El evento reforzó además su apuesta por la inclusión deportiva.
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