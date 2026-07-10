El relevo ofensivo del Compostela abre la puerta de salida a Charly

El mercado no espera y el Compostela sigue apurando en la confección de su plantilla de cara al regreso a Segunda Federación. Después de oficializar la llegada de Edu Sousa, el club ya trabaja en la llegada de un atacante después de la baja de Charly López que firma por la UD Somozas después de ser clave en el playoff de ascenso. La salida del ariete abre una oportunidad en la parcela ofensiva en la que se espera que el Compos incorpore nuevas piezas próximamente.

Los movimientos en el ataque ya tienen sus primeras consecuencias. El club ya ha asegurado la llegada de un nuevo futbolista de perfil ofensivo que destaca por su capacidad de desenvolverse en ambas bandas y también por dentro. Una zona de influencia similar a la de Antón Guisande, futbolista recientemente renovado.

El encarrilamiento de esta operación coincide con la salida de Charly, que ha sido anunciado como nuevo jugador del Somozas. El delantero finaliza su vinculación con el equipo picheleiro después de una campaña marcada por la irregularidad. El aresano, que llegaba después de ascender a Primera Federación con el Pontevedra CF, fue incapaz de influir de forma considerable en el juego de la escuadra compostelana y terminó perdiendo el puesto en detrimento de Jorge Maceira.

Charly solo pudo ser diferencial para el Compos en el playoff de ascenso. Fue el futbolista más determinante sobre el campo en la eliminatoria decisiva por la promoción y cerró su etapa como blanquiazul con un gran partido ante los escapulados en el Vero Boquete de San Lázaro. En Santiago, participó en 36 encuentros oficiales, superó los 1.250 minutos de juego y anotó cinco goles.

Charly durante el partido del Badalona en San Lázaro. / Jesús Prieto

Tras el ascenso, Carlos López continuará en Tercera y buscará de recuperar su mejor versión en el Manuel Candocia. En el anuncio oficial, el Somozas ha destacado "su polivalencia y olfato goleador" y recuerdan etapas como la vivida en el Pontevedra, donde alcanzó los 13 goles, o el gran rendimiento que ofreció en el Bergantiños.

Este movimiento actúa de constatación de que el Compostela ha iniciado una reestructuración de su parcela ofensiva. El club despide a Charly al tiempo que ata a un futbolista con mucha movilidad y con capacidad para influir en diferentes carriles. El nuevo fichaje responde a una exigencia de la dirección deportiva: un atacante dinámico que podrá aportar versatilidad al sistema y que amplía las alternativas para Carlos de Lerma en el último tercio de campo.