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Los XVI Xogos do Eixo Atlántico despiden hoy su edición con las finales de balonmano, baloncesto y voleibol

Los deportes colectivos definen a los campeones en Santiago

Imagen de un partido de balonmano del Eixo Atlántico de Santiago.

Imagen de un partido de balonmano del Eixo Atlántico de Santiago. / Eixo Atlántico

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André Couce

André Couce

Santiago

Los XVI Xogos do Eixo Atlántico bajan hoy el telón en Santiago con una jornada centrada en las finales de los deportes colectivos y en las ceremonias de entrega de medallas. Tras la disputa este jueves de los encuentros por el tercer y cuarto puesto, el foco se desplaza ahora a la pelea por el oro.

El Pabellón Universitario de la USC decidirá los títulos de balonmano. Santa Maria da Feira y Porto jugarán la final masculina a las 10.30 horas, mientras que Vila Nova de Gaia y Vigo pelearán por la corona femenina desde las 12.15. La entrega conjunta está prevista al término de ambos partidos.

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Santa Isabel será el escenario del desenlace del baloncesto, con el Porto-Lugo masculino a las 10.00 horas y el Lugo-Valongo femenino a las 12.00. En voleibol, el Restollal acogerá las dos últimas finales: Vila Nova de Gaia-Maia, en categoría masculina, a las 10.00, y Braga-Matosinhos, en la femenina, a las 12.00, antes de la premiación final.

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