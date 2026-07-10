Polideportivo
Los XVI Xogos do Eixo Atlántico despiden hoy su edición con las finales de balonmano, baloncesto y voleibol
Los deportes colectivos definen a los campeones en Santiago
Los XVI Xogos do Eixo Atlántico bajan hoy el telón en Santiago con una jornada centrada en las finales de los deportes colectivos y en las ceremonias de entrega de medallas. Tras la disputa este jueves de los encuentros por el tercer y cuarto puesto, el foco se desplaza ahora a la pelea por el oro.
El Pabellón Universitario de la USC decidirá los títulos de balonmano. Santa Maria da Feira y Porto jugarán la final masculina a las 10.30 horas, mientras que Vila Nova de Gaia y Vigo pelearán por la corona femenina desde las 12.15. La entrega conjunta está prevista al término de ambos partidos.
Santa Isabel será el escenario del desenlace del baloncesto, con el Porto-Lugo masculino a las 10.00 horas y el Lugo-Valongo femenino a las 12.00. En voleibol, el Restollal acogerá las dos últimas finales: Vila Nova de Gaia-Maia, en categoría masculina, a las 10.00, y Braga-Matosinhos, en la femenina, a las 12.00, antes de la premiación final.
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