El Compostela apuntala su ataque con la incorporación de Álex Gil

La SD Compostela dio a conocer este sábado su segundo fichaje del verano: Álex Gil Rochina (Valencia, 22/10/1997). Un jugador con experiencia en Segunda Federación que llega a la capital gallega tras disputar los playoffs de ascenso con el Numancia de Soria. A sus 28 años, el extremo firma hasta junio de 2027.

La nueva incorporación blanquiazul reforzará la parcela atacante del equipo después de la oficialización de la salida de Charly. Gil aportará velocidad, desborde y polivalencia a la ofensiva compostelanista. En los últimos años, se ha consolidado como un futbolista muy vertical, con facilidad para superar rivales y con una destacable ética de trabajo en defensa.

Además, la llegada del extremo valenciano responde a una de las prioridades de la dirección deportiva, adelantada por EL CORREO GALLEGO: la incorporación de un perfil con capacidad para ocupar tanto carriles exteriores como la mediapunta.

Experiencia en Galicia y en la categoría

Álex Gil cuenta con pasado en el fútbol gallego después de un notable paso por el Ourense CF. En el conjunto auriense desplegó un gran nivel, protagonizando una de las etapas más destacadas de su carrera en la que logró el ascenso a Primera Federación y la consiguiente permanencia en la categoría. Durante dos campañas en O Couto, Gil disputó 75 partidos, convirtió seis goles y repartió catorce asistencias.

Álex Gil controla el balón en un partido con la camiseta del Ourense CF. / FDV

El habilidoso atacante tiene amplia experiencia en Segunda Federación. A su etapa en Ourense también se le suma su última aventura en el Numancia, donde aportó un gol en 33 encuentros, y dos temporadas en el Navalcarnero, en las que firmó nueve goles en 64 partidos.

Con esta llegada, el Compostela refuerza su mediapunta con un jugador de experiencia, que ya conoce la categoría y que aportará polivalencia y olfato a la ofensiva compostelanista. El futbolista valenciano se pondrá a partir del próximo miércoles 15 de julio (fecha de inicio de los entrenamientos) a disposición de Carlos ‘El Puma’ de Lerma, al igual que los renovados Pablo Crespo, Adrián Armental, Joaquín Goris, Damián Noya, Diego Uzal, Juan Parapar y Antón Guisande, y el recién llegado Edu Sousa. Se espera que esta lista siga creciendo en los días venideros mediante renovaciones y fichajes.