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Muere Jayden Adams a los 25 años, futbolista de Sudáfrica que jugó el Mundial 2026 hace apenas unas semanas

Las causas del fallecimiento no han sido reveladas por el momento por su entorno

Jayden Adams, durante el Mundial.

Jayden Adams, durante el Mundial. / EFE

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Xavier Ortuño

Miami

El fútbol mundial está de luto. Jayden Adams, centrocampista de la selección de Sudáfrica y del Mamelodi Sundowns, ha muerto a los 25 años, apenas unas semanas después de disputar el Mundial 2026 con su país. La noticia, confirmada este sábado por el entorno del jugador y por el sindicato de futbolistas sudafricano (SAFPU), ha sacudido al mundo del fútbol. Por el momento, las causas del fallecimiento no se han hecho públicas.

Adams fue una de las piezas de la histórica participación de los 'Bafana Bafana' en el torneo. El centrocampista fue titular en el debut ante México en el Azteca (derrota por 2-0) y también en el empate ante la República Checa (1-1) en Atlanta, y entró en los minutos finales de la victoria por 1-0 sobre Corea del Sur que clasificó a Sudáfrica para los dieciseisavos de final por primera vez en su historia.

Jugó el Mundial tras perder a su abuela

La historia de Adams en el Mundial ya estuvo marcada por la tragedia. Su abuela, Marianna Adams, falleció a los 72 años en un hospital de Stellenbosch justo un día antes del partido ante los checos, el pasado 18 de junio. El jugador decidió saltar al campo pese al golpe y disputó la primera parte de aquel encuentro, en el que Sudáfrica sumó su primer punto del torneo.

Nueve veces internacional desde su debut con la selección en 2024, Adams se había formado en el Stellenbosch FC, de donde dio el salto al Mamelodi Sundowns el pasado verano. En Pretoria se había consolidado como una de las grandes promesas del fútbol sudafricano y llegaba al Mundial en plena proyección.

Conmoción en Sudáfrica

El sindicato de jugadores sudafricano (SAFPU) expresó en un comunicado su devastación por la muerte del futbolista, al que definió como un jugador que representó a su país en el Mundial "con orgullo, valentía y distinción", y trasladó sus condolencias a la familia, al Sundowns, al Stellenbosch y a toda la selección.

Brendine Johnson, mentor del jugador y portavoz de la familia, confirmó el fallecimiento y pidió respeto a la privacidad de los suyos, explicando que había hablado con Adams el jueves y que el futbolista se mostraba positivo e ilusionado con su regreso a la competición tras el Mundial. El Mamelodi Sundowns, por su parte, no ha emitido de momento confirmación oficial.

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El último rastro público del jugador fue una imagen junto a su pareja, Aqueelah, compartida en redes sociales menos de 24 horas antes de conocerse la noticia de su muerte.

Fuente: Sport

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