El Obradoiro hace oficial el fichaje de Leo Meindl y confirma el primer amistoso de la pretemporada

El Monbus Obradoiro confirmó este sábado la llegada de su primer refuerzo de cara al regreso a Liga Endesa. El club compostelano oficializó el fichaje de Leo Meindl (São Paulo, Brazil, 20/03/1993), incorporación adelantada en exclusiva por EL CORREO GALLEGO.

El alero brasileño, con pasaporte italiano, se convierte de este modo en el primer movimiento del mercado obradoirista tras el ascenso a ACB. A sus 33 años, Meindl está llamado a reforzar el potencial físico y competitivo del conjunto de Diego Epifanio tras completar una gran temporada en las filas del Recoletas Salud San Pablo Burgos.

Con el cuadro burgalés disputó 32 partidos en la máxima categoría en los que promedió 10,4 puntos, 5,2 rebotes, 1,9 asistencias y 10,6 créditos de valoración en algo más de 24 minutos por encuentro. Además, el brasileño aportará experiencia al bloque picheleiro al tratarse de un jugador con trayectoria internacional y con capacidad para ocupar diferentes perfiles dentro del perímetro del equipo.

El Obra se asegura a una pieza capaz de aportar tanto en defensa como en el rebote y con talento para liderar transiciones. Su incorporación cumple con las demandas de una dirección deportiva que tenía como prioridad reforzar el puesto de alero de cara al regreso a Liga Endesa. En términos de confección de plantilla, la llegada de Meindl no supone un problema ya que su pasaporte italiano facilita el encaje en el grupo al no ocupar una plaza de extracomunitario.

En el comunicado oficial, el club explicaba que "tras manter boa parte do bloque que logrou o ascenso á máxima categoría do baloncesto español, o Monbus Obradoiro incorpora a súa primeira cara nova para a vindeira tempada".

Leo Meindl, a la derecha, en un partido de Liga Endesa con San Pablo Burgos. / EFE

Con su llegada, el Obradoiro sigue dando forma a un proyecto que apuesta por el núcleo de la plantilla que logro subir a ACB. El club ya había asegurado la continuidad de jugadores como Alex Barcello, Sergi Quintela, Yunio Barrueta, Felipe dos Anjos, Olle Lundqvist, Alejandro Galán y Diogo Brito, una base a la que ahora se suma Meindl y sobre la que pretende construir un equipo competitivo para lograr la permanencia.

Primer amistoso confirmado

Junto al anuncio del fichaje, el Monbus Obradoiro también dio a conocer la primera cita de su calendario de pretemporada. El conjunto compostelano disputará el Torneo de San Roque frente al Leyma Coruña el próximo martes 25 de agosto, a partir de las 20.30 horas, en el Pabellón Sara Gómez de Vilagarcía de Arousa.

El encuentro supondrá el estreno del Obra en la preparación veraniega y permitirá ver por primera vez en acción a la renovada plantilla compostelana en un derbi gallego que servirá como test antes del inicio de la Liga Endesa.