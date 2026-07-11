La operación salida del Compos sigue su curso: tres nuevas bajas en la plantilla

El fichaje de Álex Gil ha inaugurado un día especialmente movido en Casa Compos. Tras oficializar la incorporación del futbolista valenciano, el club ha confirmado la baja de tres nuevos nombres: Carlos López, Diego Rodríguez y Riki Mangana, los cuales ponen fin a su etapa como blanquiazules después de conseguir el ascenso a Segunda Federación.

El proyecto compostelanista ha tomado un ritmo trepidante a la hora de publicar anuncios oficiales. El inicio de la temporada está a la vuelta de la esquina y la dirección deportiva no tiene tiempo que perder. Ya son dos refuerzos confirmados, siete renovaciones y ahora ocho bajas en algo más de una semana. Este sábado ha sido el turno para tres futbolistas que abandonan la disciplina santiaguesa después de conseguir el ascenso de categoría.

Diego Rodríguez no continuará en Santiago después de una campaña en la que completó más de 1.200 minutos. El defensor cambrés aterrizó en la capital gallega el pasado verano procedente del Boiro, disputó 23 encuentros, doce de ellos como titular, y anotó un gol frente al Gran Peña. El lateral gozó de protagonismo en la primera vuelta del campeonato, coincidiendo con el mejor momento del equipo, pero los problemas físicos limitaron su participación en la segunda parte del curso.

Riki Mangana tampoco seguirá en el Compostela. El defensa venezolano pone punto y final a su segunda etapa en la entidad capitalina tras llegar en el último mercado de invierno desde el Estudiantes de su país natal. En apenas media temporada completó más de 1.100 minutos repartidos en doce partidos.

La tercera baja confirmada es la de Charly. El delantero aresano pone rumbo a la UD Somozas tras un año marcado por la irregularidad. A pesar de llegar desde el Pontevedra, con el ascenso a Primera Federación como principal respaldo, el ariete no logró desarrollar su fútbol de forma constante, llegando incluso a perder el puesto en detrimento de Jorge Maceira.

Sin embargo, su último servicio a la causa compostelanista será siempre recordado por la parroquia blanquiazul. Charly fue el futbolista más determinante sobre el campo en la eliminatoria decisiva por la promoción y cerró su etapa como jugador del Compos con un gol y una asistencia en el partido ante el Badalona en el Vero Boquete de San Lázaro. En Santiago, participó en 36 encuentros oficiales, superó los 1.250 minutos de juego y anotó cinco goles.