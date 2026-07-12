Francia, la enemiga íntima que no asusta a España: "Si alguien tiene que temer a alguien, son ellos a nosotros"

Con la adrenalina 'merina' todavía por las nubes, tras una segunda dosis extática servida por el oportuno mediapunta del Arsenal en apenas cinco días, a Luis de la Fuente le preguntaron sobre el mismo césped de Los Ángeles por la semifinal del martes contra Francia. Lo natural, vaya. Y al seleccionador español, en medio del subidón, lo primero que le vino a la cabeza fueron los recuerdos reivindicativos: "Somos la única selección en el mundo que les hemos ganado dos partidos seguidos, la única capaz de ganarle en los dos últimos torneos".

"Si alguien tiene que temer a alguien, son ellos a nosotros, somos los que los hemos eliminado antes", lanzó Lamine Yamal minutos después, asfaltando la senda discursiva trazada por su entrenador, parte de la identidad de una selección que jamás rehúye ni camufla favoritismos. El argumentario colectivo es claro: Francia es un rival imponente, quizá el que más de todo el Mundial, pero España no tiene por qué temer a los Mbappé, Olise y Dembélé. No más, al menos, del miedo que pueda surgir en dirección contraria, desde la otra ladera pirenaica.

Los delanteros Lamine Yamal y Kylian Mbappé, durante el partido de semifinales de la Eurocopa 2024 España-Francia. / Alberto Estévez / EFE

Del gol de Lamine a un 5-4

Los enfrentamientos recientes, como esbozó De la Fuente, solidifican esa tesis de cara a la semifinal que se disputará este martes, a partir de las 21.00 horas, en Dallas. Desde que hace diez años y dos días, Francia perdió la final de la Eurocopa 2016, con un gol del portugués Éder en la prórroga, España es la única selección que le ha ganado un partido de eliminación directa, sin tener que recurrir a los penaltis. Y lo hizo en dos ocasiones.

El precedente reciente más recordado y celebrado es el de la semifinal de la Eurocopa 2024 (2-1). Un precioso gol de Lamine, con esa parábola desde el costado derecho que es marca de la casa, sirvió como carátula de un recuerdo que la posterior victoria española en la final contra Inglaterra convirtió en icónico. Con menos caché pero mayor delirio, España repitió triunfo semifinalista hace apenas 13 meses en la Nations League. Un enfrentamiento delirante en el que la selección se adelantó por 4-0 en 55 minutos para terminar ganando, tras la resurrección gala, por 5-4, antes de perder la final contra Portugal.

Los jugadores españoles celebran un gol durante la semifinal de la UEFA Nations League de 2025, contra Francia. / ANNA SZILAGYI / EFE

El balance favorece a España

Esas dos victorias sirvieron para afilar la ventaja española en el archivo histórico de enfrentamientos con su vecino del norte. Sumando choques competitivos y amistosos, España presume de 18 victorias por 13 francesas, con siete empates. En goles, el balance es abrumador (71-44), aunque está muy condicionado por cuatro goleadas españolas de absoluto escándalo en los lejanos años 20 del siglo XX, una de ellas por 8-1.

Francia, sin embargo, tiene también un puesto de honor en la historia negra de la selección. Tres veces eliminaron los franceses a España de un gran torneo, todas ellas con su dosis de drama. Por encima de ellas, claro, la final de la Eurocopa de 1984 (0-2), marcada por el grave error de un Arconada que había realizado un torneo memorable hasta entonces. Casi dos décadas después, en la Eurocopa 2000, Raúl mandó a las nubes en el minuto 90 un penalti que habría llevado a la prórroga (1-2) aquel duelo de cuartos de final.

Zidane consuela a su entonces compañero Raúl tras el Francia-España del Mundial 2006. / ALBERTO ESTÉVEZ / EFE

Mucho más prosaico fue el único precedente de la historia de los Mundiales. Sí, aunque suene sorprendente, España y Francia no se han visto las caras más veces en una Copa del Mundo. Sólo ocurrió en Alemania 2006, cuando el combinado galo remontó el gol inicial de David Villa (1-3) para superar el enfrentamiento de octavos de final que a punto estuvo de costarle el puesto a Luis Aragonés.

Fue el punto de inflexión para una España que a partir de entonces arrancó su era dorada, de la que Francia también fue víctima, eliminada por la selección en los cuartos de final de la Eurocopa 2012 tras un doblete de Xabi Alonso (2-0). Aquel fue el último partido de la selección francesa hasta la fecha sin Didier Deschamps en su banquillo.

El rival más goleador

Pero más allá de los precedentes, la semifinal del martes se presenta como el enfrentamiento de las dos selecciones más sólidas y convincentes de lo que va de torneo, cada una con sus propias características. Con 16 tantos, la mitad de ellos de Mbappé, Francia es –antes al menos del partido disputado esta madrugada por Argentina (14)– la selección más prolífica de este Mundial, mientras que España presume de ser la menos batida del torneo, apenas el gol que el belga de De Ketelaere celebró el viernes en cuartos de final.

"El equipo favorito absoluto es España, no tengo ni una sola duda", dejó dicho Deschamps antes de que todo arrancara, hace casi un mes. "Francia llega en gran momento y lo afrontamos sintiéndonos capaces de ganar a cualquier equipo. Nos enfrentamos a una gran selección, pero nosotros también lo somos", reflexionaba De la Fuente este viernes, ya con los niveles de adrenalina 'merina' más reducidos.