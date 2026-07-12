SD Compostela
La peña Fende Testas carga contra el nuevo reglamento de la grada de animación y rechaza integrarse en el proyecto del Compostela
El grupo de aficionados rechaza el modelo presentado por la entidad al considerar que limita la autonomía y aumenta el control sobre el graderío
La peña Fende Testas ha mostrado su rechazo al nuevo modelo de la grada de animación difundido por la SD Compostela y ha confirmado que no formará parte del proyecto al considerar que las nuevas reglas suponen un exceso de control sobre los aficionados.
Mediante un comunicado publicado en sus redes sociales, el grupo defiende que la reglamentación convierte a la grada en una "forma de control e coerción ao estar absolutamente todo, dende o material de animación que se introduza na bancada ata os cánticos que se realicen dende a mesma, baixo a atenta mirada tanto do propio clube como da policía".
Además, consideran que las nuevas condiciones de la grada de animación atentan contra sus derechos: "Non imos formar voluntariamente parte dun espazo no que se pretende vulnerar a nosa liberdade de expresión entre outros dereitos", explican en la publicación.
La peña también mostró su descontento con la nueva política de abonos del club. El carné de dicho sector de San Lázaro será personal e intransferible, iniciativa que ha generado malestar al entender que impedirá transferir el asiento a familiares o amigos. Por estos motivos, y a pesar de llevar treinta años animando al Compostela, el grupo ha anunciado que sus socios y simpatizantes no formarán parte de este proyecto.
Reglas expuestas
Este nuevo reglamento difundido por la entidad establece un marco común de actuación para peñas y aficionados de la grada de animación. Además de las expuestas anteriormente, entre sus principales medidas se encuentran la posibilidad de que el club verifique la identidad de los titulares del abono, la prohibición del uso de material pirotécnico o la introducción de cualquier simbología contraria a los valores del club. Asimismo, contempla sanciones para aquellos que incumplan dichas reglas, que pueden ir desde la retirada de la autorización para emplear elementos de la animación hasta la expulsión del estadio.
Por su parte, el Compostela defiende ajustarse a las obligaciones que corresponden a una entidad organizadora de partidos oficiales, de acuerdo con la normativa de la Real Federación Española de Fútbol, con la Ley del Deporte y con la legislación vigente en materia de prevención de la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, así como con las indicaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de los servicios de emergencia y del Concello de Santiago de Compostela.
Todo ello con el objetivo de generar un ambiente "de respecto, convivencia y apoyo constante" y de garantizar "una animación coordinada, segura e inclusiva".
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