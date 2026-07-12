Samu Rodríguez se despide del Compostela después de diez temporadas y 274 partidos: "Siempre será una parte de nuestro escudo"

La SD Compostela ha anunciado este domingo la retirada de su capitán Samu Rodríguez tras diez temporadas defendiendo la elástica blanquiazul. El dubrés cuelga las botas para iniciar una nueva etapa en la entidad picheleira como miembro de la secretaría técnica.

Una parte del escudo que dice adiós después de una década de puro compostelanismo. Desde su llegada en el verano de 2016, Samu disputó un total de 274 partidos oficiales, ejerció de capitán en los últimos cursos y estuvo presente en los momentos más importantes de la historia reciente del club.

La esedé dio a conocer la noticia mediante un comunicado en el que, además de anunciar la decisión, califica al futbolista dubrés como "una leyenda del Compos". Su adiós supone el final de una historia llena de momentos que se termina justo después de lograr el ansiado ascenso a Segunda Federación.

"Vaise unha lenda. Falar do Compos é falar tamén de Samu: sempre será unha parte do noso escudo", reconoce el club en una declaración en la que también enaltecen los valores del exfutbolista.

Samu Rodríguez celebra un gol junto a Pablo Antas. / ECG

Y es que la última década del conjunto santiagués está irremediablemente relacionada con el centrocampista. El dubrés vivió todos los capítulos que marcaron al Compos en los tiempos recientes desde la alegría de los ascensos hasta la amargura del descenso. Fue protagonista del recordado regreso a Segunda División B en Balaídos, en plena pandemia, y del reciente ascenso conseguido en Badalona, el broche perfecto para una trayectoria de diez campañas.

Salto a los despachos

Sin embargo, la retirada de Samu Rodríguez no supone un adiós definitivo al Compostela. La entidad ha querido extender su vínculo con el capitán que pasará a formar parte de la secretaría técnica.

"Quién mejor para desarrollar un puesto como este que nuestro capitán y emblema durante las últimas diez temporadas", explica el club.

Samu deja los terrenos de juego, pero no se marcha del Compos. Juntos seguirán escribiendo páginas en esta historia que ahora encara un nuevo periodo, uno en el que el ya excapitán seguirá liderando desde una posición diferente. Ahora cambia el verde por los despachos y ya no tendrá que decidir un partido desde el centro del campo, sino ayudar a construir el proyecto del Compostela desde dentro. Eso sí, el propósito seguirá siendo el mismo: el bien del equipo de su corazón.