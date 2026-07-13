Marc Márquez va a por el título

Por si alguien lo dudaba, Marc Márquez, el 'coco' de MotoGP, ya está aquí. Tercero en el Mundial a 18 puntos del líder, Jorge Martin, el nueve veces campeón del mundo ha protagonizado una remontada impresionante, teniendo en cuenta que a finales de mayo, tras el Gran Premio de Italia, llegó a estar a 102 puntos. “Esto no ha acabado”, avisa.

En invierno, Marc vivió otro de sus particulares calvarios con las lesiones. Tras coronarse en Japón 2025, una caída en Indonesia, al ser embestido por Marco Bezzecchi, le obligó a poner fin anticipadamente a la temporada. En pista, el trabajo ya estaba hecho, pero lo que vino después fue dramático. La fractura en el hombro derecho no mejoró con el tratamiento conservador y necesitó pasar por quirófano. Desde la pretemporada empezó a notar que algo seguía mal.

“No te haces a la idea de lo estresante que fue la primera parte de la temporada. Me caía sin avisos”, recordaba el domingo tras su aplastante victoria en su ‘jardín’ de Sachsenring. Las primeras carreras sembraron las dudas. “No puedo pilotar como quiero”, reconocía Marc.

En Le Mans salió despedido de su Ducati y al aterrizar violentamente en asfalto se rompió el quinto metarsiano del pie derecho. Sorprendió entonces al informar que aprovecharía esa nueva operación para retirar un tornillo de su maltrecho hombro. “Ya estaba programado”, anunció. Y es que pocos días antes los doctores Samuel Antuña e Ignacio Roger de Oña, sus médicos de confianza, habían averiguado a qué se debían sus problemas. En el accidente de Indonesia se desplazó un tornillo de una cirugía previa de 2019 y comprimía el nervio radial.

La mayor remontada de la historia

Reapareció en Mugello tras aquella doble operación y terminó séptimo a más de 10 segundos del ganador Bezzecchi, que se disparó al frente del campeonato con 173 puntos, por los 71 de Marc en la general. En los cuatro siguientes grandes premios, coincidiendo con el cúmulo de desgracias del italiano y el 'sorpasso' de su compañero Jorge Martín, nuevo líder, Márquez ha sumado 119 puntos de 148 posibles para meterse de lleno en la pelea por el título, cuando quedan once pruebas por delante y 407 puntos en juego.

“Estamos en pleno juego, en la lucha total por el título, pero la remontada aún no se ha acabado. Voy 18 por detrás. Tenemos que seguir trabajando con la misma intensidad porque quedan 11 carreras y ya se ha visto la cantidad de cosas, de sorpresas, que han pasado estas 11 primeras”, avisa Marc.

Por eso, el parón estival se antoja crucial: “No estaré descansando porque en este brazo derecho, aunque gane y parezca que esté bien, todavía hay puntos muy débiles y debo mejorar. Si doy un paso adelante durante el verano y despierto músculos que están dormidos, podré luchar por el Mundial”, considera. “¿Mis vacaciones? Amor, felicidad y descanso mental... Ah, y seguir trabajando físicamente, porque hasta ahora no puedo entrenar a tope todos los días; intentaré volver a mi nivel”.

El segundo tramo de la temporada 2026 de MotoGP, que bajará el telón en el Circuit Ricardo Tormo de Cheste (Valencia) el 22 de noviembre promete ser épico. Si Márquez se sale con la suya, como parece, puede culminar una ‘cabalgada’ épica, la mayor remontada en la historia del campeonato.

Hasta la fecha ese honor lo ostenta su todavía compañero Pecco Bagnaia, que en 2022, le arrebató el título a Fabio Quartararo tras superar una desventaja de 91 puntos. Cabe destacar que aquel fue el último curso sin carreras al sprint, por lo que entonces se repartían solo 25 puntos cada fin de semana en vez de los 37 que se reparten actualmente.

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El propósito de Marc Márquez tendría doble recompensa, ya que estadísticas al margen, le daría su décima corona, rompiendo el empate a nueve con su eterno rival Valentino Rossi. A estas alturas es prematuro hablar de ello y como dice él, en once grandes premios todo es posible. Pero el 'Coco' del Mundial nos tiene acostumbrados a las grandes gestas.

Fuente: Sport