El 1x1 de España ante Francia

Sin sorpresas. Luis de la Fuente no quiso introducir cambios para el España-Francia respecto al equipo que eliminó a Bélgica en cuartos de final. El técnico riojano decidió mantener a los once hombres que batieron en el tiempo añadido a los diablos rojos. Con Pedri en el banquillo, con Fabián dentro como interior, con Dani Olmo de mediapunta y con la mejor defensa del campeonato de inicio. Un gol encajado en seis encuentros.

Este es el 1x1 de SPORT:

7

Unai Simón, Portero

Seguro

Casi ni le tiraron a puerta. Partiendo de eso, estuvo bastante bien en el juego aéreo y de pies excepto un borrón en la segunda mitad que él mismo enmendó.

8

Pedro Porro, Defensa

Consagrado

Es un torete a nivel físico y lo demostró con dos carreras emparejado con Mbappé en las que aguantó perfecto al atacante del Madrid. Intratable en labores defensivas y determinante con su incursión para anotar el 0-2. Qué Mundial.

9

Pau Cubarsí Paredes, Defensa

Imperial

El examen era de altura. Seguramente, se enfrentaba el de Estanyol al ataque más temible de siempre. Pero el barcelonista cuajó un partido muy muy serio, gobernando la línea defensiva. Frenó bien a Mbappé, se mostró agresivo cuando tocó. Mundial de época.

9

Aymeric Laporte, Defensa

Impecable

El tándem que ha formado con Cubarsí estos días se ha convertido en un muro de cemento. No solo eso, sino que los dos tienen una salida de balón muy limpia y eso da la vida al equipo. El jugador de origen francés, que se nacionalizó por el 'overbooking' en esa zona en el combinado galo, mandó un mensaje claro a su patria de nacimiento.

Guerrillero

Marc Cucurella, Defensa

8

Con menos presencia ofensiva que en otras ocasiones, pero intachable su ejercicio de pundonor en cada partido. Infranqueable en los duelos, aseado asociándose por la izquierda. Corte brutal en el añadido. Un puntal para De la Fuente.

7

Rodri, Centrocampista

Ancla

De menos a más en esta Copa del Mundo. El madrileño ha ido sintiéndose mejor físicamente y eso se ha traducido en su jerarquía en el centro del campo. Bien de corrector y distribuyendo fácil. Capitaneando con maestría.

8

Fabián Ruíz, Centrocampista

Fajador

Trabajando a destajo, comprometido con la causa. Llegando en segunda línea y ayudando a ahogar por dentro las llegadas de Olise y compañía. Muy serio, preciso en las entregas y encuentro muy completo.

9

Dani Olmo Carvajal, Centrocampista

Brillante

El de Terrassa dejó varios destellos de su calidad. Un taconazo espectacular a Lamine que casi desemboca en el 0-2 y dando mucha clarividencia en 3/4 de campo. Un toque sutil suyo habilitó a Porro para el segundo. Partidazo.

8

Lamine Yamal Nasraoui Ebana, Delantero

Clave

Tres, cuatro apariciones determinantes. Empezando por el penalti que provocó de Digne (terrible el galo, a todo esto) y por un par de acciones más en las que se fue fácil del ex del Barça. Pinceladas del crack de época que es y será. Segunda mitad más apagado.

7

Álex Baena, Centrocampista

Ascendente

Seguramente, de los que menos brilló en España en el primer tiempo. Perdió algunos balones. En la segunda mejoró y se desgastó en la presión y provocó faltas importantes.

8

Oyarzabal, Delantero

Infalible

Es de los futbolistas más fiables de siempre desde el punto de penalti. Tiene un 'timing' infalible. Participó poquito más allá de esa pena máxima que significó el 0-1, pero presionó y mostró apoyos en todo momento, en muchas ocasiones bajando y metiéndose entre Fabián y Rodri.

7

Ferran Torres García, Delantero

Sacrificado

Se hartó a correr. Entró en la segunda mitad y fue un soldado más en la presión.

7

Pedri González López, Centrocampista

Implicado

Pese a esa sensación de haber perdido el puesto, entró y fue importante para mantener la posesión y esconder el balón.

7

Mikel Merino,

Importante

Pese a que ante Francia no tuvo incidencia, sus dos goles salvadores han sido determinantes para alcanzar la final.

7

Nico Williams,

Agitador

Partió desde su costado preferido y tuvo una buena acción para matar el partido al final. Necesitará a uno de sus agitadores metido De la Fuente para la final.

7

Marcos Llorente, Defensa

Testimonial

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Entró por Porro, quien le ha ganado con merecimiento el puesto.

Fuente: Sport