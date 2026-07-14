El Compostela se despide de su máximo goleador: Jorge Maceira y Aarón Martínez abandonan la capital gallega

La SD Compostela ha dado a conocer este martes dos nuevas bajas. El club se ha despedido de Jorge Maceira, máximo goleador blanquiazul en el curso del ascenso, y Aarón Martínez no comenzarán mañana la pretemporada del nuevo equipo de Carlos de Lerma y se une a una larga lista de salidas que ya alcanza los once jugadores.

A nivel númerico, el adiós de Maceira supone perder 16 goles. El ariete olívico disputó un total de 39 partidos —28 de ellos como titular— acumulando 2.500 minutos sobre el terreno de juego y convirtiéndose en una de las grandes referencias ofensivas del cuadro picheleiro durante el último curso.

En el mismo comunicado en el que desvelaban la salida del atacante, el Compos ha despedido a Aarón Martínez. El joven lateral izquierdo pone fin a su etapa en Santiago después de 20 encuentros y algo más de 400 minutos. En su primera experiencia como sénior, tras su salida de la cantera del Celta, el redondelano desempeño un importante papel como jugador de rol.

La entidad compostelana acompañó ambas salidas con un mensaje de reconocimiento en sus redes sociales: "O club agradécelle a ambos o seu labor esta pasada tempada, axudando a conseguir o desexado ascenso".

"Me hubiese gustado disfrutar de lo conseguido"

Aarón Martínez adelantó su salida con una misiva en su cuenta de X. El carrilero confirmaba su salida y dejaba entrever que su deseo era continuar. "Ha sido un placer. Gracias a todas y cada una de las personas que creyeron en nosotros hasta el final, fue difícil, pero se logró. Me hubiese gustado disfrutar de lo conseguido, pero al menos me voy contento de saber que el club está un paso más cerca de donde merece", manifestó.

Estas dos salidas se unen a las previamente anunciadas por el club durantel verano: Roi Graumann, Álex Cobo, Quico, Zubanovic, Cañizares, Riki Mangana, Diego Rodríguez, Charly López y el capitán Samu Rodríguez, que pasa a formar parte de la secretaría técnica del club.

En términos de confección, el club aún cuenta con mucha tela por cortar- Después de anunciar la continuidad de Pablo Crespo, Joaquín Goris, Unai Peón, Damián Noya, Adrián Armental, Antón Guisande, Diego Uzal y Juan Parapar y las llegadas del portero Edu Sousa, del atacante Álex Gil y del canterano Manu Rivas, el conjunto del 'Puma' de Lerma comienza este miércoles los entrenamientos con once jugadores del primer equipo en nómina.

Además, la corta plantilla blanquiazul deberá medirse este sábado, a las 20.00 horas, en el estadio de San Lázaro a un equipo de la entidad del Deportivo da Coruña. Una primera prueba de pretemporada a la que el Compos llegará con parte de su plantilla por definir y con ciertos fichajes pendientes.