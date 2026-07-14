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Semifinales Mundial 2026

España y Francia, a un paso de la final del Mundial 2026: horario y dónde ver en televisión y en Santiago el partido de semifinales

El Concello de Santiago habilitará una pantalla gigante en el parque das Cancelas

También habrá en el Monte do Gozo

El gol de Lamine contra Francia en la Eurocopa 2024.

El gol de Lamine contra Francia en la Eurocopa 2024. / ANNA SZILAGYI / EFE

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Rodrigo Paz

Rodrigo Paz

Santiago

España y Francia están a solo un paso de alcanzar la final del Mundial de Fútbol 2026. Por delante, un nuevo partido a vida o muerte para la selección española en el que los pupilos de Luis de la Fuente se miden este martes ante la Francia de Kylian Mbappé y Michael Olise, que viene de eliminar a Marruecos.

Los delanteros Lamine Yamal y Kylian Mbappé, durante el partido de semifinales de la Eurocopa 2024 España-Francia.

Los delanteros Lamine Yamal y Kylian Mbappé, durante el partido de semifinales de la Eurocopa 2024 España-Francia. / Alberto Estévez / EFE

Horario y dónde ver en televisión el España-Francia

El partido de este martes, que arrancará a partir de las 21.00 horas en el AT&T Stadium de Arlington (Texas, Estados Unidos), se podrá seguir en abierto, al igual que todos los anteriores de La Roja, por el canal principal de Televisión Española (TVE), La 1.

También se podrá ver de forma gratuita a través de la plataforma de streaming RTVE Play. Además, podrán verlo los clientes de Movistar y Movistar Plus+.

Lo mismo les sucederá a aquellos que tengan contratado el paquete Premium de DAZN o hayan hecho un pago único de 19,99 euros en esta plataforma para ver los 104 partidos del Mundial 2026.

Pantallas gigantes en Santiago de Compostela para ver el España-Francia

No obstante, los compostelanos también podrán seguir el minuto a minuto del partido a través de una pantalla gigante que el Concello de Santiago habilitará en el parque das Cancelas como ya hizo en anteriores eliminatorias de la competición.

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Go!Go!Zo! pondrá una pantalla gigante en el Monte do Gozo para ver el partido de semifinales del Mundial 2026 entre España y Francia. / Redes Sociales

Pero no solo eso, y es que Go!Go!Zo! hará lo propio en el Monte do Gozo.

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