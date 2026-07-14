De la Fuente utilizará el balón como cortafuegos ante la Francia de los cuatro mosqueteros

España se mide a quien Rajoy define como una Francia "sin franceses". Mariano debe echar en falta más blancos con boina y una baguette bajo el brazo como Platini o Luis Fernández. ¡Verán cuando se entere que Just Fontaine nació en Marrakech! Será esta Francia multicultural, antagónica en lo futbolístico a España, con quien se juegue un puesto en la final. Los galos tienen las mejores individualidades. Los españoles, el mejor equipo. De la Fuente ha demostrado que nadie cocina mejores guisos que él con los ingredientes que tiene, pero nadie tiene mejores ingredientes que Deschamps para cocinar un buen guiso. Por el momento España ha mutado de ‘la selección de los extremos’ a ‘la de los centrales’, mientras Francia abandonó su fútbol mezquino para divertirse en este Mundial.

Tres victorias recientes

Los del gallo lucen una exuberancia que les hace favoritos en los pronósticos. Los cuatro mosqueteros (Mbappé, Dembélé, Olise y Doué) han deslumbrado ante rivales que sucumbieron embriagados por su vértigo. Pero los franceses saben que España es diferente. Los últimos tres precedentes han terminado con triunfo español. La semifinal de la Eurocopa 2024, con aquel gol que confirmó a Lamine como una estrella a sus 16 años, la final de los Juegos Olímpicos de París y la semifinal de la Nations League en Alemania el pasado verano. Algo sabe De la Fuente de los franceses que no saben los demás.

La receta es sencilla: usar el balón como cortafuegos. Francia no necesita amasar el balón porque su fuerte son las transiciones, contragolpes con los dos mejores velocistas del gol mundial, Mbappé y Dembélé. Sin embargo, Francia sin balón es un puñado de botellas de champagne abandonadas al fondo de la despensa. Y España, que lo sabe, se defenderá con el balón en los pies. Será al perderlo cuando se desate el riesgo real. "Propondremos el partido desde el control. Aunque eso nos expone demasiado a veces, pero seremos fieles a la identidad que nos ha traído hasta aquí", ha insistido el seleccionador. Rodri, Fabián y compañía monopolizarán la pelota para desactivar a Francia y buscarle las cosquillas.

En defensa, Upamecano es un portento físico con tendencia a cometer errores groseros y Saliba es un seguro de vida. Pero Koundé y Digne son desbordables. Por eso De la Fuente sopesa la titularidad de Nico Williams que dejó buenas sensaciones ante Bélgica. "Me he encontrado con chispa, eléctrico", apuntaba el pamplonica. Aunque lo innegociable es que Lamine ofrezca su mejor versión.

Nico y Lamine

El otro foco es la medular. Rabiot, Tchouameni y Koné no tienen la jerarquía de Rodri, Fabián o Pedri. El canario no está bien, y De la Fuente necesita a alguien que vigile a Olise, que ha heredado el cartabón y la escuadra de Griezmann. En ese rol Fabián es más fiable que Pedri. Merino se ha ganado la titularidad, pero su efecto revulsivo es una bala que no gastará antes de tiempo. Igual que la efervescencia de Ferran. Unai dejó algunas dudas ante los belgas y por ello Cucurella, Laporte, Cubarsí y Porro deben estar especialmente atentos cuando España no tenga la pelota. La clave es mantener las «alturas» y estar escalonados para llenar de trampas el campo cuando se pierda la posesión. Las ayudas del doble pivote serán decisivas, tanto como la presión alta ante una Francia que sufre cuando la aprietan arriba. Además, hay que probar al meta Maignan, capaz de lo mejor y de lo peor.

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España debe parecerse más a la que dominó a Portugal que a la que sufrió con Bélgica para doblegar a Francia en este 14 de julio, día de la República francesa. Parafraseando a Rajoy habrá que ser "muy español y mucho español" para poder doblegar a esta Francia "sin franceses" y llegar a la final.