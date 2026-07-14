Manu Rivas regresa a Santiago para reforzar el sector izquierdo del Compostela

Manu Rivas Capeáns (Brión, 09/06/2003) está de vuelta en la SD Compostela después de una corta aventura en la AD Mérida en Primera Federación. El lateral izquierdo vivirá su tercera etapa en el conjunto picheleiro después de firmar hasta junio de 2027.

Borja Yebra ya tiene a su tercer fichaje. Después de incorporar al portero Edu Sousa y al atacante de Álex Gil, el director deportivo chantadino incorpora a un carrilero "de largo recorrido, intenso y con una gran capacidad para incorporarse al ataque. Potente físicamente y con buen trato de balón, destaca por su profundidad por banda y su versatilidad, ya que puede actuar en posiciones más adelantadas".

Rivas es un perfil más que conocido para la afición blanquiazul que tendrá al brionés de vuelta en la banda de San Lázaro. Formado en la cantera picheleira, debutó en el primer equipo compostelanista con apenas 17 años en Segunda División B. Su magnífico rendimiento en el juvenil del Compos llamó la atención del Deportivo da Coruña que lo reclutó para formar parte de su División de Honor.

Tras un año en la ciudad herculina Manu decidió regresar a casa y se consagró como uno de los futbolistas más importantes del Sigüeiro, filial blanquiazul, en la Preferente Galicia. Volvió a marchar con destino Coruña y se unió al Atlético Arteixo para disputar su primera temporada en Tercera Federación en la que brilló con 2.000 minutos y cuatro tantos.

En la campaña 2024/25, el lateral regresó a la capital de Galicia, pero esta vez para ocupar el sector izquierdo del equipo principal. Disputó 35 partidos —veinte de ellos como titular—, anotó seis goles y se ganó un traspaso a un equipo de Primera RFEF.

Primo y Manu Rivas durante un partido del Compostela en la campaña 2024/25. / ECG

En su segunda etapa en Santiago, Rivas demostró una madurez impropia para un jugador de su edad y reivindicó "su capacidad para llegar al área rival, generar peligro desde el carril izquierdo y mantener un ritmo alto durante los noventa minutos".

Ahora, luego de un breve impasse en el Mérida de Primera Federación —donde jugó 17 encuentros y 503 minutos— pone rumbo de vuelta a su casa. “Estoy muy contento de volver al Compos para una temporada ilusionante. Creo que este año aprendí mucho y que puedo aportar bastante al equipo. Tengo ganas de empezar y de hacer las cosas bien”, señaló el canterano.

Con la incorporación de Manu Rivas, el Compos eleva hasta once los jugadores del primer equipo que desde mañana se pondrán a disposición de Carlos 'El Puma' de Lerma para comenzar la pretemporada. Además de los tres fichajes ya confirmados, el entrenador pacense contará con los renovados Pablo Crespo, Diego Uzal, Damián Noya, Joaquín Goris, Unai Peón, Juan Parapar, Adrián Armental y Antón Guisande.