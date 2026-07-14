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MUNDIAL 2026

Pedro Porro, MVP de España ante Francia

El lateral del Tottenham volvió a ser protagonista con un gol y una nueva exhibición defensiva

Pedro Porro, MVP del Francia-España de semifinales del Mundial 2026.

Pedro Porro, MVP del Francia-España de semifinales del Mundial 2026. / EFE

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Alberto Teruel

Barcelona

Pedro Porro es uno de los grandes responsables de que España haya podido regresar a una final del Mundial. Más allá de una nueva exhibición defensiva ante el ataque más temible del torneo, de Don Benito fue el autor del gol que terminó de certificar la victoria de 'La Roja' sobre Francia, la otra gran favorita en las quinielas para conquistar la Copa del Mundo.

Aprovechando un envío sensacional de Dani Olmo, que se marchó del terreno de juego con la friolera del 97% de pases acertados, Pedro Porro apareció en el área completamente libre de marca para batir a placer a Mike Maignan. El tanto del lateral del Tottenham, sumado al anterior de Mikel Oyarzabal desde los 11 metros, brindó a España el primero de los dos billetes en juego hacia la final del próximo domingo 19 de julio.

Una vez terminado el partido, Pedro Porro recibió el premio MVP como recompensa a una nueva actuación estelar. "La verdad es que estoy muy feliz con la actitud del equipo. Hemos hecho un gran partido y todo lo que teníamos que hacer para pasar", explicó ante los micrófonos nada más certificarse el pase de España hacia la gran final.

Mbappé, defendido por Pedro Porro y Cubarsí

Mbappé, defendido por Pedro Porro y Cubarsí / SAM WASSON / EFE

Sobre su papel protagonista esta noche, el lateral quiso quitárse mérito para dárselo a la actuación coral del equipo. "Esto no es nada mío. Dar la enhorabuena a todo el equipo por el partidazo que han hecho. Sabíamos que tener el balón nos acercaba a la final".

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Aprovechando su intervención, Pedro Porro quiso restar importancia a su sustitución en el tramo final del partido, que hizo saltar alguna que otra alarma. "¿El cambio? Son cosas del partido, no podía más. En principio, a pensar en la recuperación y a pensar en la final. Ahora te diría que estoy muerto", zanjó entre risas.

Fuente: Sport

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