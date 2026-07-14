San Lázaro busca el lleno para el duelo de pretemporada ante el Deportivo da Coruña

La SD Compostela inaugura este sábado 18 de julio (San Lázaro, 20.00 horas) la pretemporada con un exigente encuentro ante el Deportivo da Coruña, equipo de Primera División. El esperado regreso del conjunto blanquiazul al feudo santiagués —al cual ya visitó el pasado verano— llega acompañado por una gran expectación que se ha manifestado en la venta de entradas. El club anunció en el día de ayer que se habían superado las 2.000 localidades vendidas para un duelo que apunta a llenar San Lázaro.

A falta de pocos días para el amistoso, solo quedan algo menos de 200 entradas disponibles, todas ellas para la grada de Preferencia. Si esta se llena, el Compos ha anunciado que habilitará el Fondo Norte para atender la alta demanda.

La entrada tiene un precio de 15 euros para el público general, mientras que los menores de entre 3 y 17 años deberán abonar 5 euros. Por otra parte, los socios compostelanistas que ya hayan formulado su proceso de renovación podrán acceder al evento de forma gratuita. La compra de localidades se puede formalizar de manera online, en una página web habilitada por el club.

El partido, que cuenta con el patrocinio de Fútbol Emotion y con la colaboración de Asanog (Asociación de Cáncer Infantil y Juvenil de Galicia), supondrá el estreno del equipo de Carlos 'El Puma' de Lerma, que inicia mañana los entrenamientos y que disputará el sábado la primera de sus pruebas de pretemporada. El club informó de que la plantilla afrontará un calendario veraniego cargado —entre seis y ocho partidos— para llegar al 6 de septiembre, fecha de inicio del campeonato de liga, en las mejores condiciones posibles.