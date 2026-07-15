Arranca el Compostela de Carlos de Lerma: "La única manera de enganchar a la afición es demostrarlo en el césped" /

El Compostela 2026/27 ya está aquí. Carlos de Lerma dirigió hoy su primer entrenamiento como técnico del conjunto blanquiazul en una sesión que da por inaugurada la pretemporada en el Anexo de San Lázaro. El técnico extremeño aprovechó la ocasión para insistir en un discurso basado en la confianza, en el trabajo diario y en el sentimiento de pertenencia.

'El Puma' no tiene tiempo que perder. Su etapa en Santiago comienza influenciada por las herencias del playoff del ascenso. El equipo logró el objetivo el 21 de junio. Algo tarde. Un factor que ha obligado a reestructurar el inicio de la puesta a punto de la escuadra picheleira. "A los chicos les hemos quitado días de vacaciones, pero su cara transmite ilusión, transmite ganas de volver otra vez a sentir la sensación de lo que es pisar el verde", comentaba el nuevo entrenador compostelanista.

Con esa "ilusión" y con una amplia presencia de futbolistas de la cantera, el Compostela ha completado su primera sesión de acondicionamiento, en la que De Lerma y el director deportivo de la entidad, Borja Yebra, han traslado sus primeros mensajes a una plantilla que afronta el ambicioso reto de consolidarse en Segunda Federación después del ascenso.

El preparador pacense reconocía que el primer precepto impuesto a sus jugadores es el respeto de la puntualidad: "Si llegan otro día un minuto tarde, pues les toca pagar. Hoy es el primer día, que al final es normal. Hay muchos chicos que son del juvenil, que no están acostumbrados a trabajar en este tipo de dinámicas y han llegado un pelín tarde. Si lo trasladamos a un partido, si tardamos un minuto en llegar al campo puede que vayamos perdiendo".

Esa exigencia, presente hasta en los pequeños detalles, también se traslada al calendario de este verano. El Compos intentará llegar en la mejor forma posible al debut liguero y para ello se trabaja en la composición de una pretemporada demandante, tanto en lo físico como en lo mental, que combine partidos ante conjuntos de entidad —como el de este sábado ante el Dépor— con importantes cargas de entrenamiento.

En esa línea, la primera semana de esfuerzo recoge tres días de entrenamiento antes de estrenar este sábado el capítulo de amistoso con un importante duelo frente al Deportivo da Coruña (San Lázaro, 20.00 horas). De Lerma es conocedor de la dificultad del encuentro, pero espera ver los primeros avances: "Son tres días de trabajo que van a ir enfocados a dos fases del juego. Esas dos fases que se van a trabajar durante esos tres días, pues que puedan verse reflejadas. Es una prueba en la cual para mí lo más importante es, sobre todo, que al siguiente día de entrenamiento puedan estar todos los jugadores".

"No te hablo de partido a partido. Te hablo de día a día"

El resultado será lo de menos. Tanto ante el conjunto coruñés como durante el resto de la pretemporada. El foco está puesto en el 6 de septiembre. En el Marino de Luanco. En llegar en las mejores condiciones a la primera jornada del campeonato de liga. Pero, para esto, el equipo de Carlos de Lerma ha de exprimirse en cada sesión y centrar todos sus esfuerzos en el rendimiento diario.

"Es un foco relativo porque nosotros nos enfocamos también en la sesión de hoy. En que salga todo como hemos organizado, en que seamos capaces de ofrecerle al jugador las mejores condiciones para rendir. No te hablo de partido a partido. Te hablo de día a día", explicó el técnico.

Carlos de Lerma, durante su primer entrenamiento con el Compostela. / Jesús Prieto

En el correcto desarrollo de los entrenamientos ya juega un papel vital la cantera. Las circunstancias actuales de la plantilla del Compostela han obligado a tirar de mucho futbolista procedente de su sistema formativo en un año clave para la gran mayoría tras la desvinculación del Sigüeiro como filial blanquiazul. La ausencia de un segundo equipo llevará a 'El Puma', técnico que suele confiar en los jóvenes, a mirar al juvenil como principal fuente de recursos.

"Nuestro equipo base va a ser el División de Honor. El año pasado, en Marbella, en la primera jornada debutó un juvenil. Era un salto aún más grande porque competíamos en Primera Federación y el juvenil en Liga Nacional, pero el chico se lo había ganado en los entrenamientos y estuvo en el campo. Para mí me es indiferente si un jugador es Parapar y el otro es Turby. El nombre me da un poco igual. Si el chico se merece jugar, va a jugar el chico", manifestó el preparador pacense.

Continúa la confección de la plantilla

El arduo trabajo en el césped deberá ir acompañado de una laboriosa función por parte de la dirección deportiva. El Compostela comenzó la pretemporada con catorce futbolistas del primer equipo. Lejos del mínimo de jugadores necesarios que demanda una categoría como Segunda RFEF. El club ya anunciado la incorporación de Edu Sousa, Álex Gil, Jordan Sánchez, Manu Rivas y Mario Hermo, además de la continuidad de Pablo Crespo, Juan Parapar, Adrián Armental, Joaquín Goris, Diego Uzal, Damián Noya, Antón Guisande y Unai Peón.

Entretanto, la entidad aún no se ha pronunciado sobre la situación de David Rosón. El jugador lucense, que llegó a la capital gallega en el pasado mes de enero, cuenta con contrato en vigor y, pese a que su continuidad en el proyecto no esté asegurada, estuvo presente en el comienzo de los entrenamientos. El joven centrocampista luchará para intentar hacerse un hueco en la medular picheleira durante la pretemporada con el objetivo de seguir en la disciplina santiaguesa.

En contraposición, Jorge Valín no seguirá en San Lázaro. Y es que el lateral derecho abandona la disciplina compostelanista después de una campaña en la que disputó 34 partidos y completó más de 2.200 minutos. Su baja parece haber quedado afanada con las recientes llegadas de Jordan y Mario Hermo.

Por su parte, Carlos de Lerma destaca la "comunicación" que existe entre los diferentes miembros de la parcela deportiva y confía en que se sigan dando los pasos adecuados. "Quedan muchas cosas por hacer, queda mucho trabajo y camino por recorrer, pero las decisiones son consensuadas por ambas partes", comentó el entrenador que también validó el corte de los fichajes confirmados: "el perfil del jugador que está llegado aporta sentido de pertenencia al equipo, al haber estado aquí o incluso al ser de la ciudad, y ese es un objetivo que tenemos: que los aficionados se sientan identificados con su equipo".

Manu Rivas golpea un balón en el entrenamiento de hoy. / Jesús Prieto

Una filosofía sobre la que 'El Puma' quiere edificar su proyecto en Santiago. En base a gente que entienda y sienta al Compostela. En esa línea, el instructor explicó que el objetivo es "poder generar una buena sintonía con nuestra gente. Quiero que, independientemente del resultado, nuestros aficionados se sientan orgullosos de lo que ven en el campo". Habrá días en los que las cosas no salgan. Carlos lo asume. Pero no entra a negociar el esfuerzo. "Al final somos nosotros los que tenemos que hacer es enganchar a la afición y la única forma es demostrarlo sobre el verde", concluyó.