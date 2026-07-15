OBRADOIRO
La Asamblea General de la ACB confirma el regreso del Obradoiro
El club santiagués fue aceptado como socio de la competición, confirmando su participación en la próxima temporada
El Monbus Obradoiro da un paso definitivo en su regreso a la élite del baloncesto español. La Asamblea General de la ACB aprobó la admisión del Obradoiro CAB SAD como socio de la competición, una vez acreditado el cumplimiento de todos los requisitos deportivos, económicos, administrativos y organizativos.
Tras proclamarse campeón de la Primera FEB el pasado mes de mayo y conseguir el ascenso deportivo, el conjunto compostelano volverá a competir en la Liga Endesa dos temporadas después.
El club quiere agradecer a la ACB y a todas las personas e instituciones que hicieron posible este regreso. Un reconocimiento especial a los jugadores, cuerpo técnico, directiva, empleados, patrocinadores, instituciones, accionistas y, sobre todo, a una afición que acompañó al equipo en cada paso del camino.
Con la vista puesta en la temporada 2026-27, el Monbus Obradoiro continúa trabajando en la planificación deportiva e institucional para afrontar con ilusión este nuevo reto en la máxima categoría.
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