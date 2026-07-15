Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fiestas ApóstolRúa das RodasDavid SánchezMundial 2026Carreira Pedestre
instagram

OBRADOIRO

La Asamblea General de la ACB confirma el regreso del Obradoiro

El club santiagués fue aceptado como socio de la competición, confirmando su participación en la próxima temporada

Raúl López y Héctor Galán en la Asamblea General de la ACB.

Raúl López y Héctor Galán en la Asamblea General de la ACB. / Obradoiro CAB

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Pablo Martínez

Pablo Martínez

Santiago

El Monbus Obradoiro da un paso definitivo en su regreso a la élite del baloncesto español. La Asamblea General de la ACB aprobó la admisión del Obradoiro CAB SAD como socio de la competición, una vez acreditado el cumplimiento de todos los requisitos deportivos, económicos, administrativos y organizativos.

Tras proclamarse campeón de la Primera FEB el pasado mes de mayo y conseguir el ascenso deportivo, el conjunto compostelano volverá a competir en la Liga Endesa dos temporadas después.

El club quiere agradecer a la ACB y a todas las personas e instituciones que hicieron posible este regreso. Un reconocimiento especial a los jugadores, cuerpo técnico, directiva, empleados, patrocinadores, instituciones, accionistas y, sobre todo, a una afición que acompañó al equipo en cada paso del camino.

Con la vista puesta en la temporada 2026-27, el Monbus Obradoiro continúa trabajando en la planificación deportiva e institucional para afrontar con ilusión este nuevo reto en la máxima categoría.

Noticias relacionadas y más

[NOTICIA EN AMPLIACIÓN]

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Llegan las fiestas más internacionales de Compostela: 10 días, en lugar de 15, en aras de la 'calidad
  2. Cierra una de las cafeterías más queridas de Bertamiráns: 'Nunca pensamos que chegaría este día
  3. Las denuncias de los vecinos del Ensanche acaban con El Búnker: el Concello de Santiago decreta su cierre
  4. Dónde ver este martes el España-Francia del Mundial en Santiago: todas las pantallas gigantes
  5. Tres playas gallegas a menos de 2 horas de Santiago, entre las más bonitas de España este verano
  6. Atención si circulas por Santiago: esta céntrica calle permanecerá cortada hasta finales de agosto
  7. Netflix busca en Santiago figurantes para la tercera temporada de la serie ‘Animal’: estos son los requisitos que debes cumplir
  8. La emblemática voz de 'Porta Faxeira, pode pasar' se despide para siempre: 'Me gustaría que permaneciese, pero todo tiene un principio y un final

El PP critica el tratado sobre Gibraltar tras el derribo de la Verja: "Una gran oportunidad perdida y una doble trampa"

El PP critica el tratado sobre Gibraltar tras el derribo de la Verja: "Una gran oportunidad perdida y una doble trampa"

El pueblo medieval de Galicia que se convierte en la capital del arte

A Xunta abre a porta a negociar a presenza do galego na educación "sempre que exista a unanimidade necesaria"

A Xunta abre a porta a negociar a presenza do galego na educación "sempre que exista a unanimidade necesaria"

Críticas a Raxoi por reducir en cinco días el programa de las fiestas grandes de Santiago: "É inexplicable"

Críticas a Raxoi por reducir en cinco días el programa de las fiestas grandes de Santiago: "É inexplicable"

Ames blinda su sede electrónica tras el ataque de un hacker a la empresa que le suministra el software

Ames blinda su sede electrónica tras el ataque de un hacker a la empresa que le suministra el software

La vivienda nueva en Galicia cuesta un 6,1% más y exige 7,3 años de salario íntegro para su compra

La vivienda nueva en Galicia cuesta un 6,1% más y exige 7,3 años de salario íntegro para su compra

Fallece a los 90 años José Legrá, leyenda del boxeo español: pasó sus últimos años en una residencia por deterioro cognitivo

Fallece a los 90 años José Legrá, leyenda del boxeo español: pasó sus últimos años en una residencia por deterioro cognitivo

La Asamblea General de la ACB confirma el regreso del Obradoiro

La Asamblea General de la ACB confirma el regreso del Obradoiro
Tracking Pixel Contents