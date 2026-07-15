GIMNASIA RÍTMICA
El Compostela cierra el curso con un subcampeonato de España
La plata del conjunto Senior Mixto completa una campaña histórica que convierte al club en el único de España con podios nacionales en rítmica, acrobática y estética
El Club Deportivo Ximnasia Rítmica Compostela volvió a situarse entre la élite nacional al conquistar el subcampeonato de España en la categoría Senior Mixto Programa Largo durante el Campeonato de España de Gimnasia Estética de Grupo, celebrado este fin de semana en la ciudad aragonesa de Huesca.
El conjunto compostelano firmó una brillante actuación que le permitió subir al segundo escalón del podio nacional y poner el broche de oro a una magnífica temporada deportiva.
La directora deportiva del club, María Fernández Cañabate, destacó que «este subcampeonato es la recompensa al trabajo diario de un grupo de deportistas y técnicos que llevan años creyendo en este proyecto. Competir al máximo nivel nacional ya era un reto, pero regresar de Huesca con una medalla de plata demuestra que estamos en el camino correcto. Este resultado nos llena de orgullo y nos anima a seguir creciendo».
Gracias a este podio, la entidad compostelana se convierte en el único club de España que ha logrado subir al podio en los Campeonatos de España de las tres disciplinas que practica durante una misma temporada: gimnasia estética de grupo, gimnasia rítmica y gimnasia acrobática.
Un año inolvidable
A este subcampeonato de España se suman los extraordinarios resultados conseguidos a lo largo de la temporada, como el primer puesto en el Campeonato de España Individual Masculino de Gimnasia Rítmica de Iván Gutiérrez o el tercer puesto en el Nacional de Hugo Vázquez. Además, el club cosechó una medalla de plata en autonomías en dicho torneo.
En las modalidades en equipo, el Rítmica Compostela ha vuelto a brillar con luz propia otra temporada más. En categoría infantil, la entidad fue segunda de España con su cuarteto acrobático.
El trío femenino cadete Base no se quedó atrás y también sumó un segundo puesto en el Nacional de Gimnasia Acrobática de Granada 2026. También en base, el equipo juvenil se proclamó campeón en el Torneo Internacional Euskalgym.
Con este brillante balance, el Club Deportivo Ximnasia Rítmica Compostela pone el punto final a una temporada para la historia, consolidándose como una de las entidades deportivas más completas y exitosas de España, capaz de alcanzar la excelencia competitiva en tres modalidades gimnásticas diferentes.
- Las capturas de pulpo se hunden en el arranque de campaña: 'A maioría dos barcos veñen para a terra coa metade do tope
- Muere el escultor compostelano Julio Ferreiro, autor de numerosos mosaicos con azulejos en los barrios de Santiago
- Un bebé acaba trasladado a un centro hospitalario tras una colisión de un coche de alta gama contra una casa en Ames
- El Mundos de Padrón cambia de dueño tras 16 años: 'Nos gustaría hacer conciertos, monólogos o cualquier cosa que anime un poco el pueblo
- La primera panadería ecológica de Santiago que empezó con un carro y un caballo: 'Nuestro pan es para gente que quiere cuidarse
- Atención si circulas por Santiago: esta céntrica calle permanecerá cortada hasta finales de agosto
- Tres playas gallegas a menos de 2 horas de Santiago, entre las más bonitas de España este verano
- Dónde ver este martes el España-Francia del Mundial en Santiago: todas las pantallas gigantes