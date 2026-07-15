El Compostela cierra el curso con un subcampeonato de España

El Club Deportivo Ximnasia Rítmica Compostela volvió a situarse entre la élite nacional al conquistar el subcampeonato de España en la categoría Senior Mixto Programa Largo durante el Campeonato de España de Gimnasia Estética de Grupo, celebrado este fin de semana en la ciudad aragonesa de Huesca.

El conjunto compostelano firmó una brillante actuación que le permitió subir al segundo escalón del podio nacional y poner el broche de oro a una magnífica temporada deportiva.

El conjunto Senior Mixto del Rítmica Compostela. / Cedida

La directora deportiva del club, María Fernández Cañabate, destacó que «este subcampeonato es la recompensa al trabajo diario de un grupo de deportistas y técnicos que llevan años creyendo en este proyecto. Competir al máximo nivel nacional ya era un reto, pero regresar de Huesca con una medalla de plata demuestra que estamos en el camino correcto. Este resultado nos llena de orgullo y nos anima a seguir creciendo».

Gracias a este podio, la entidad compostelana se convierte en el único club de España que ha logrado subir al podio en los Campeonatos de España de las tres disciplinas que practica durante una misma temporada: gimnasia estética de grupo, gimnasia rítmica y gimnasia acrobática.

Un año inolvidable

A este subcampeonato de España se suman los extraordinarios resultados conseguidos a lo largo de la temporada, como el primer puesto en el Campeonato de España Individual Masculino de Gimnasia Rítmica de Iván Gutiérrez o el tercer puesto en el Nacional de Hugo Vázquez. Además, el club cosechó una medalla de plata en autonomías en dicho torneo.

En las modalidades en equipo, el Rítmica Compostela ha vuelto a brillar con luz propia otra temporada más. En categoría infantil, la entidad fue segunda de España con su cuarteto acrobático.

El trío femenino cadete Base no se quedó atrás y también sumó un segundo puesto en el Nacional de Gimnasia Acrobática de Granada 2026. También en base, el equipo juvenil se proclamó campeón en el Torneo Internacional Euskalgym.

Con este brillante balance, el Club Deportivo Ximnasia Rítmica Compostela pone el punto final a una temporada para la historia, consolidándose como una de las entidades deportivas más completas y exitosas de España, capaz de alcanzar la excelencia competitiva en tres modalidades gimnásticas diferentes.